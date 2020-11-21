Похудел и отпустил бороду: Гарик Харламов шокировал преображением рядом с новой возлюбленной

Гарик Харламов значительно похудел, отрастил бороду и усы. Говорят, что он сделал это ради новой возлюбленной, молодой актрисы Катерины Ковальчук, пишет Paparazzi.ru.
Ходят слухи, что юморист приезжал к ней на съемки в Абхазию. Тогда он останавливался в Сочи. Официально пара пока не комментирует информацию, но им уже приписывают отношения.
Однако некоторые эксперты подозревают, что у актрисы корыстные мотивы. Блогер Лена Миро написала в своем ЖЖ, что Ковальчук просто хочет устроить свою карьеру с помощью денег и связей Харламова. На такие домыслы ее сподвигнул анализ поведения артистов.
Сама же Катерина Ковальчук отзывается очень тепло о своем "друге" Гарике Харламове. Она называет его добрым человеком, прекрасным актером и самым комфортным коллегой.
"Его стакан всегда наполовину полон. Я учусь этому у него. Мне вот не хватало оптимизма и позитива, а Гарик заряжал энергией", – говорила о нем Ковальчук.
Блогер Лена Миро назвала такие слова лестью ради собственной выгоды. По ее мнению, ни о каких глубоких чувствах тут говорить не приходится.
Ранее "Дни.ру" писали, что юморист Павел Воля раскрыл истинную причину развода Гарика Харламова и его бывшей жены Кристины Асмус. По его словам, юморист плохо следил за супругой. По мнению Харламова, он и Кристина просто стали разными людьми. У каждого появились свои увлечения и интересы.
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