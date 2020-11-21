Похудел и отпустил бороду: Гарик Харламов шокировал преображением рядом с новой возлюбленной

В последнее время юморист Гарик Харламов сильно изменился. Возможно, это произошло после стресса от развода с актрисой Кристиной Асмус. Но в Сети поговаривают, что у артиста новый бурный роман, ради которого он и изменил имидж.

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