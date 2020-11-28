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Шоу-бизнес
Зарабатывающая миллионы долларов Собчак пожаловалась на повышение налога на 2%

Зарабатывающая миллионы долларов Собчак пожаловалась на повышение налога на 2%

Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак пожаловалась на повышение НДФЛ до 15%. Ведущая призналась, что ей не хочется расставаться со своими деньгами.
прочитано 517 раз

Не так давно российская телеведущая Ксения Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе среди всех пользователей "Инстаграма". Один пост звезды может принести ей несколько миллионов рублей, а годовой доход теледивы оценивают в полтора миллиона долларов.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Стоит отметить, что это далеко не основной доход Ксении. Помимо прочего, знаменитость ведет успешный ютуб-канал, а также программу на федеральном канале.

Было бы опрометчиво утверждать, что Собчак оказалась у разбитого корыта в разгар пандемии коронавируса. Однако Ксения Анатольевна выразила недовольство тем, что теперь ей придется отдавать больше денег государству.

В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" знаменитость опубликовала пост о том, что российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц. Собчак отметила, что он составит 650 тысяч рублей. Кроме того, ей не нравится тот факт, что доходы свыше пяти миллионов рублей будут облагаться налогом в 15%.

Звезда признала, что для многих людей это нововведение будет означаться лишь то, что они не досчитаются денег на покупку бриллиантов. Что касается самой Собчак, то ей не хочется расставаться со своими финансами, как и всем людям.

Ксения Анатольевна усомнилась в том, что собранные государством средства действительно пойдут больным детям, как было декларировано. Ведущая выразила желание узнать, на какие нужны будут отправлены ее денежные средства. "Как будут развиваться события вновь – покажет Путин", – резюмировала она.

Автор: 28 ноября 2020, 10:23 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
зажравшиеся идиоты!
Вам всегда было наплевать на свою страну и народ. Вы зарабатываете деньги здесь в России но тратите за рубежом,дорогих отелях,ресторанах,курортах.В Дании 42 % налог,вот где настоящая жизнь,и социализм.Там и люди самые счастливые в мире .А вы здохните самыми несчастными от вашей злости,зависти,меркантильности,и от ваших стеклянных библиков,которые ничто по сравнению с помощью детям .Пусть все ваши библики превратятся <цензура> .!
Гость
Ответить
зажравшиеся идиоты!
Вам всегда было наплевать на свою страну и народ. Вы зарабатываете деньги здесь в России но тратите за рубежом,дорогих отелях,ресторанах,курортах.В Дании 42 % налог,вот где настоящая жизнь,и социализм.Там и люди самые счастливые в мире .А вы здохните самыми несчастными от вашей злости,зависти,меркантильности,и от ваших стеклянных библиков,которые ничто по сравнению с помощью детям .Пусть все ваши библики превратятся <цензура> .!
Гость
Ответить
зажравшиеся идиоты!
Вам всегда было наплевать на свою страну и народ. Вы зарабатываете деньги здесь в России но тратите за рубежом,дорогих отелях,ресторанах,курортах.В Дании 42 % налог,вот где настоящая жизнь,и социализм.Там и люди самые счастливые в мире .А вы здохните самыми несчастными от вашей злости,зависти,меркантильности,и от ваших стеклянных библиков,которые ничто по сравнению с помощью детям .Пусть все ваши библики превратятся <цензура> .!
Гость
Ответить
Грязная потасканная Собачатина. Мне по фигу сколько у нее денег,лишь бы эта грязь не мозолила глаза.
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