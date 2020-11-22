"Я засвистел и больше смотреть не мог": мужу Собчак крепло врезали за издевательство над русской классикой

Константин Богомолов имеет в светских кругах славу эпатажного театрального новатора. Однако далеко не все принимают его творчество.
Александр Лазарев жестко раскритиковал детища режиссера. Современный театр артисту не по душе. По его мнению, режиссеры слишком извращаются над классическими произведениями и делают их далекими от оригинала.
Звезда "Ленкома" была удивлена богомоловскими "Борисом Годуновым" и "Идиотом". В то время Лазарев был в худсовете, и ему нужно было увидеть спектакли, которые вызвали у него негативные эмоции. Актер признался, что его не хватило больше, чем на первый акт.
"Я засвистел и больше смотреть не мог", – поделился Лазарев.
Уже позже он понял, что любит классический театр. Эксперименты же Константина Богомолова и других молодых режиссеров, которые переиначивают Пушкина и Достоевского, ему не близко. Он недоумевает: зачем ставить "Бориса Годунова" и "Идиота" так, что из этого в итоге получается "омерзительная дрянь"?
Александр Лазарев предложил Константину Богомолову сочинить что-то самому, если тот хочет "такое говно ставить". Вместе с тем, артист отдал режиссеру дань уважения, ведь у него есть множество поклонников. Он допустил, что просто не понимает таланта мужа Ксении Собчак.
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