"Я вообще о ней не думаю": Гузеева отбрила смелую Собчак за оскорбление

Недавно Ксения Собчак выложила на своем ютуб-канале шуточную песню, которую посвятила "голубым огонькам" и их любителям. Поводом для этого шага стал скандал, прогремевший на фоне призыва Валерия Меладзе бойкотировать все новогодние мероприятия.

Однако в своей песне Ксения прошлась по всем. Валерия стороной тоже никто обходить не стал: Собчак назвала его "Гринчем", попросту говоря, большим мохнатым зеленым существом, укравшим у людей Рождество. Досталось и натуральному блондину Николаю Баскову, и Светлане Лободе, в клипе которой совсем недавно снялась сама Ксения, и даже юмористу Евгению Петросяну.

Без внимания не осталась и и ведущая "Давай поженимся" Лариса Гузеева. Ксения Собчак высказалась о праздничных нарядах артистки, назвав их "дебильными". Во время очередной беседы с журналистами она призвала не слушать Ксению Анатольевну и сказала, что сама совершенно не думает ни о ней, ни о том, что "она где-то говорит".

Напомним, недавно Валерий Меладзе активно присоединился к обсуждению темы дня. Заслуженный артист раскритиковал принятые меры и призвал коллег по цеху отказаться от участия в съемках "голубых огоньков". Он уверен: только так появится шанс обратить внимание властей на тяжелое положение артиста в наше время. Его поддержала Алина Джанабаева, Вера Брежнева, Денис Клявер и другие артисты.

Многие высказались резко против предложения Валерия Меладзе. Около недели назад негативно отреагировал Витас, затем к нему присоединилась Анита Цой, Лолита Милявская и некоторые другие.

