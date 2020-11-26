Собчак плюнула на могилы родственников

Ксения Собчак забросила могилы родни отца. Звезда не общается с близкими ее покойного отца, которые живут в Узбекистане.

По словам театрального продюсера Валерия Сергеева, на ташкентском кладбище, где похоронены дедушка и бабушка телеведущей, Ксения Собчак давно не появлялась.

Сергеев считает, что попытки журналистки учить поучать людей ничего не стоят, раз она сама не может наладить общение с семьей. Он рассказал, что двоюродная сестра отца звезды Анна и его племянница Ада сильно бедствовали и сейчас живут очень тяжело. И это при том, что им уже за 60.

Отметим, что родителей политика Анатолия Собчака Александра Антоновича и Надежду Андреевну Ксения никогда не видела. Сейчас на могилах бабушки и дедушки знаменитости стоит старый памятник, на месте захоронения никто не убирает, все пришло в запустение.

"Могила в жутчайшем состоянии!" – негодует продюсер.

Справедливости ради надо сказать, что память отца Ксения Собчак хранит очень трепетно. Анатолий Собчак скончался 20 лет назад. В день его смерти светская львица представила публике фильм "Дело Собчака", над которым работала лично. .