"Папина дочка": Зудина показала повзрослевшую красавицу-дочь от Табакова

Марина Зудина и Мария стали гостями премии "Легенды Тавриды". Звезда приняла награду, которую присудили Олегу Табакову за вклад в искусство.

По словам актрисы, она разместила первое селфи на свой странице. Для этого знаменитость выбрала снимок с дочерью. Они стоят в холле театра и с улыбкой смотрят в камеру.

Марина Зудина в личном блоге заявила, что мечтает о том, чтобы политика в нашей стране становилась искусством, а искусство не становилось частью политики. Звезда мечтает, чтобы артисты были независимыми, а любовь только взаимной.

Поклонники с восторгом приняли фотографию Марины Зудиной с дочкой. Многие отметили, что девочка очень похожа на Олега Табакова – особенно щечками.

"Папина дочка, такая нежная! Красавицы! Олегу Павлович СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дочка очень на папу похожа ❤️ всего наилучшего Вам и вашей семье", "Красивые дети рождаются от большой и взаимной любви!", "Очень красивые девочки!", "Такая девчушка у вас светлая!", "Машенька похожа на Сашу Табакову, только красивее и милее", – написали в комментариях.

Стоит отметить, что детей у Марины Зудиной и Олега Табакова могло бы быть больше. Не так давно актриса призналась, что несколько раз беременела от любимого, но рожать не решалась, так как в то время артист был женат на другой. Девушка не хотела воспитывать малышей одна.