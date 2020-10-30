"Это счастье": Зудина показала любимого мужчину

"Любовь – это счастье! Счастье – это любовь. 2015 год", – подписала звезда кадр в своем инстаграм-аккаунте. Поклонники восхитились теплым семейным фото, от которого, по их словам, "веет теплотой и любовью".
Многие отметили, что им тоже очень не хватает знаменитого актера. Фолловеры поблагодарили Марину Зудину за то, что она делится подобными душевными снимками.
Отметим, дочь Мария стала главной поддержкой матери после смерти отца. Артистка рассказывала, что именно благодаря своей наследнице смогла пережить уход из жизни Олега Табакова.
Напомним, ранее в Сети появились новые фото повзрослевшей дочки Марины Зудиной и Олега Табакова. На фото 14-летняя Мария позирует в лучах заката во дворе жилого дома. К слову, девушка растет красавицей: пользователи Сети отметили ее модельную фигуру – длинные ноги и тонкую талию. Мария очень похожа на знаменитую маму.
Как писали "Дни.ру", детей у Марины Зудиной и Олега Табакова могло бы быть больше. Не так давно актриса призналась, что несколько раз беременела от любимого, но рожать не решалась, так как в то время артист был женат на другой. Девушка не хотела воспитывать малышей одна.
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