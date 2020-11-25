Алибасова допросили в Следственном комитете после жалобы Федосеевой-Шукшиной

Ранее актриса обратилась к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой защитить ее от проделок пока еще законного супруга. Начальник вмешался в семейный конфликт, и в итоге Бари Алибасова вызвали для дачи показаний в ходе доследственной проверки.
25 ноября продюсер отправился в Следственный комитет, где его допросили. По словам адвоката артиста, подопечный пояснил вопросы, связанные с законностью сделки по квартире. Он подтвердил, что в момент подписания договора Лидия Федосеева-Шукшина была в твердой памяти и осознавала свои действия.
Напомним, около года назад актриса подарила Бари Алибасову квартиру в Новой Москве. После конфликта с продюсером она решила вернуть жилье назад, но оказалось, что артист переписал недвижимость на своего помощника. Звезда отправилась в суд.
Бари Алибасов сдаваться не собирается. Он планирует бороться за апартаменты до конца – ради будущего малыша. В минувшие выходные стало известно, что продюсер готовится стать отцом. Ребенка знаменитости вынашивает молодая массажистка и помощница Виктория.
Бари Алибасов намерен после развода с Лидией Федосеевой-Шукшиной жениться на девушке. Уже сейчас продюсер "На-На" называет Вику своей девятой официальной супругой.
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