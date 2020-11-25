Алибасова допросили в Следственном комитете после жалобы Федосеевой-Шукшиной

Эпопея с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной началась много месяцев назад. Актриса требует, чтобы Бари Алибасов вернул обратно подаренную недвижимость. Однако артист не торопится прощаться с апартаментами.

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