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Шоу-бизнес

"Голубизна": похабное видео с сексуальными утехами престарелого Алибасова довело тошноты

Бари Алибасов. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
"Седина в бороду – бес в ребро", – гласит русская пословица. Смотришь на 73-летнего Бари Алибасова, и убеждаешься в ее правоте снова и снова.
прочитано 1914 раз

У престарелого Бари Каримовича новое увлечение – 31-летняя помощница (а по совместительству массажистка и исполнительница танца живота) Виктория Полторацкая. Она хотя и беременная, а такие кульбиты выделывает, что, как говорится, и у мертвого встанет. Очередное видео, которое появилось в сети, – лучшее тому подтверждение.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Юная прелестница и пожилой мачо показали свои интимные игры. Оба – в одном исподнем! – играют в голубое море. Алибасов обмазывает тело Вики краской, не забывая про все ее трещинки и складочки. "Голубая пи***" – говорит он и лезет рукой в краске в приемное отделение визжащей любовницы. А потом нежно шлепает ее по ягодицам!

Сразу вспомнились строки из исламской поэмы Джами "Юсуф и Зулейха": "Он бросился на поиски сокровищ в ларце, который сразу не откроешь. // Она ж пред ним поставила, как в дар, обитый серебром, жемчужный ларь".

Обмазанная синей краской Вика смеется и елозит по лежащей на полу бумаге, а Бари продолжает плескать синеву на грудь, живот и чресла подруги. Словом – ад.

"Вика устроила мне незабываемый сеанс арт-терапии. Мы нарисовали море! В конце я подарил ей дождь из денег! Что может быть лучше? Она его заслужила!" – рассказал о вакханалии Алибасов.

Это похабное видео легко может довести до тошноты. И комментарии пользователей – лучшее тому подтверждение! "У деда совсем чердак потек", "Маразм крепчал и наступило осеннее обострение", "Зачем вас преждевременно выпустили из Кащенко?", "Безумно жаль Лидию, на старости опозорить гениальную женщину и семью", "Ку-ку с дедулей, изолировать от общества", "Тошнотворный голубой писец", "Блевотно-мерзотно", – возмущаются люди.

Автор: 27 ноября 2020, 11:32 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

Ответить:

Гость
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Шукшина - тупая корова, опозорила великую фамилию, связавшись с венерическим старым <цензура> Алибасом. Сослать бы весь этот цирк уродов в кандалах на Колыму.
Гость
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Это один из обрядов "святой Руси" - лосвящение п-е-д-р-и-л-ы бАРИ в мужики жрицей-падшей ш-л-ю-<цензура>-о-й путём нейтрализации ориентации голубой краской!АМИНЬ!
Гость
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блевотина!
Гость
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а для чего, вообще, такое необходимо публиковать... оборзели совсем, дни.ру- вам больше нечего делать, займитесь чем-то полезным для себя и для ваших пользователей...
1

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