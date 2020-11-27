Вдова Баталова раскрыла бессовестную ложь Дрожжиной и Цивина о Михалкове

Вдова актера Алексея Баталова поделилась эмоциями в связи с украденными у нее миллионами и квартирами в программе "Пусть говорят" Первого канала. Женщина и не предполагала, что люди могут так врать.
Как известно, на подозреваемых с аферами актрису Наталью Дрожжину и юриста Михаила Цивина возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Гитана Леонтенко отметила, что их семья сама доверились паре только из-за того, что они говорили, будто имеют отношение к знаменитому режиссеру Никите Михалкову.
По словам пенсионерки, если бы фамилия мэтра отечественного кинематографа не прозвучала, они бы никогда не впустили их в свой дом. Вдова Баталова добавила, что единственное, о чем она сейчас мечтает, – вернуть себе обратно всю похищенную недвижимость.
Женщина отметила, что все случившееся с Дрожжиной и Цивиным – урок для нее на всю жизнь. Больше незнакомым людям она доверять не собирается.
Напомним, что Дрожжиной и Цивину светит уголовный срок.
Пока специалистам удалось выяснить, что на доверенности, которую использовала пара, действительно стояла подпись вдовы Баталова. Однако документ датируется 2015 годом: в то время артист был еще жив. Так что эти бумаги потеряли свою актуальность.
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