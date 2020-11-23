"Как дальше жить?": вдова Баталова со слезами молит Дрожжину и Цивина вернуть дочери ее дом

Супруга покойного актера Алексея Баталова выступила с сенсационным заявлением. Гитана Леонтенко заверила, что не подписывала договор ренты с Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной.



Женщина обратилась к бывшим друзьям. Михаил Цивин и Наталья Дрожжина ранее говорили, что с наследниками Алексея Баталова их связывает договор ренты с пожизненным содержанием, который они заключили якобы по инициативе вдовы артиста.

По словам вдовы звезды, речь идет о квартире, которую они приватизировали на троих: она, дочь Маша и ее муж. Гитана Леонтенко показала, как обычно проходила работа с документами в ее доме. "Пододвигали: "Вот здесь подпиши", – поделилась 85-летняя женщина.

Она со слезами на глазах отметила, что их отношения с Цивиным и Дрожжиной держались на доверии и честном слове. Леонтенко до сих пор находится в шоке от случившегося с наследством Баталова. Вдова Баталова узнала, что пара выписала из собственной квартиры ее больную дочь Марию.

Женщина не понимает, как после произошедшего жить дальше. "Я умоляю, верните Машку в ее дом", – обратилась пенсионерка к Цивину и Дрожжиной в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

Напомним, что сейчас Наталья Дрожжина и Михаил Цивин находятся под следствием. По словам супругов, у них был уговор с женой Алексея Баталова – Гитаной Леонтенко. Известная пара обязалась ухаживать за ней и ее больной дочерью – Марией. Подписав все необходимые документы, они принялись помогать семье артиста, но позже были обвинены в краже имущества и денежных средств.

