"Они постоянно врут": адвокат вывел Дрожжину и Цивина на чистую воду

По словам юриста, вдова артиста Гитана Леонтенко не помнит момент подписания того самого договора, из-за которого и начался скандал. Пенсионерке постоянно приходилось иметь дело со множеством документов. Астахов подчеркнул, что настолько серьезные вещи всегда обсуждаются в присутствии нотариуса.
Правозащитник заявил, что если бы вдове актера разъясняли положение порядка 12 статей Гражданского и Семейного кодекса, она бы об этом помнила. Если даже и могла запамятовать, то ее дочь Мария – нет, поскольку никогда не врет.
Адвокат обратил внимание еще и на то, что как только Дрожжина и Цивин оказались в роли обвиняемых, то стали рассказывать о своем желании вернуть имущество и деньги Баталовых. Но дело так и закончилось пустыми разговорами. Кроме того, пара, подозреваемая в присвоении наследства Алексея Баталова, постоянно путается в показаниях.
Напомним, пока специалистам удалось выяснить, что на доверенности, которую использовали Цивин и Дрожжина действительно стояла подпись вдовы Баталова. Однако документ датируется 2015 годом: в то время артист был еще жив. Так что эти бумаги потеряли свою актуальность. Если Павлу Астахову удастся доказать факт мошеннических действий, Цивин и Дрожжина, скорее всего, отправятся за решетку.
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