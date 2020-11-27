"Жаль, что я замужем!": Кравец впервые об отношениях с полным сыном Сафронова

На закате 90-х у Ларисы Долиной была программа "Певица и музыкант". Так же назывался один из ее хитов. Сегодня многие строчки из той песни могли бы стать эпиграфом для описания отношений пианиста Луки Затравкина и певицы Алены Кравец. Что связывает светскую львицу с любимым сыном художника Никаса Сафронова?

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