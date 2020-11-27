"Жаль, что я замужем!": Кравец впервые об отношениях с полным сыном Сафронова

"С Лукой я познакомилась на программе Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись", – рассказала Кравец. – Очень приятный, позитивный, открытый парень. У нас с ним сложились очень теплые отношения. Жаль, что я замужем!"
"Я считаю, что Никас Сафронов просто упустил в свое время такого замечательно парня, – вздыхает Алена. – Вот мальчик и поправился так сильно. Я уверена, что его лишний вес – от недолюбви родителей. Наверняка были звоночки, предпосылки, но занятый работой и светской жизнью Никас Сафронов их не замечал. Хотя на прекрасных душевных качествах лишний вес Луки Затравкина никак не сказывается".
"Кстати, сам Сафронов меня разочаровал, – уверяет Алена. – Он вдруг стал в прессе клеймить меня позором за желание родить от замороженной, по слухам, спермы великого Армена Джигарханяна. Это не по-джентельменски! Обсуждать мою частную жизнь, комментировать и строить домыслы, смогу я родить или нет, – это некрасиво!"
Напомним, ранее самый известный художник страны обвинил Кравец в погоне за пиаром. "Я не удивлюсь, если она вскоре действительно от кого-то забеременеет, а потом объявит, что воспользовалась семенной жидкостью Джигарханяна, – полагает Сафронов. – Я не думаю, что Кравец говорит правду. Скорее всего, она это выдумывает исключительно для того, чтобы попиариться на имени великого артиста. Жаль, что заставляет говорить о себе столь недостойным и дешевым способом".
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