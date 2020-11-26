Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Четверг
26 ноября
Лента новостей
11:11
Выжившую в жутком ДТП россиянку сбили насмерть после выхода из машины
11:07
Собчак плюнула на могилы родственников
10:57
Эпидемиолог рассказал о самых частых симптомах коронавируса у детей
10:54
"Позволяю себе любые позы": интимное признание Утяшевой в одном белье
10:46
"Из нас бьют искры": Буланова рассказала об отношениях с молодым актером
10:44
Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 25,4 тысячи
10:32
"Оба дураки": Муцениеце пересмотрела отношение к разводу с Прилучным
10:29
Оставшуюся без денег Лолиту заметили в метро
10:20
Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников
10:03
"Ублюдка в подоле принесешь?!": мать отчитала решившую рожать от спермы Джигарханяна Кравец
09:43
Врач дал россиянам советы по правильному выбору зимнего головного убора
09:42
"Говорят страшные вещи": "Любовница" Тарзана откровенно о связи с его шантажистками
09:29
Боль невыносимая: сердце Цискаридзе разрывается из-за внезапной смерти в семье
09:24
Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу
09:09
"Красавчик, знает, где вкусно": сын Шепелева покусился на грудь его невесты
08:43
Напряжение усилится: Лукашенко умудрился поссориться с церковью
08:42
80-летняя Светлана Светличная экстренно госпитализирована с инсультом
08:40
"Ему трудно было сидеть прямо": Онкобольной Юдашкин перенес четыре операции
06:42
Снимок сына-фрика Яковлевой без татуировок всполошил народ
04:36
Ирина Слуцкая оказалась прикована к постели: Очнулся – гипс!
02:19
51-летняя Дженнифер Лопес выставила напоказ свои прелести
00:14
Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 ноября 2020 года
21:55
"Наглость и безобразие!": народ взбунтовался из-за памятника Кобзону в Москве
21:45
Лукашенко поставили перед выбором: интеграция с Россией или уход в отставку
21:42
Адвокат сделал важное заявление после известия о разводе Ефремова
21:10
Внезапная смерть ошарашила Губерниева
21:04
В Красном море на мине подорвался танкер
20:23
Житель Кубани убил жену и пасынка ради наследства
20:19
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года
19:58
Остается молиться: Прилучный хочет сбежать из больницы со сломанной челюстью
19:42
"Угроза третьей мировой войны": эсминец США в водах России нарушил покой британских СМИ
19:33
Лолита пожаловалась на колоссальные материальные потери: Нам невыгодно работать
19:33
Губернатор Магаданской области ответит на вопросы в прямом эфире
19:26
Умер легендарный футболист Диего Марадона
19:14
Перевел не свои деньги: кто помог Ефремову рассчитаться с потерпевшими
19:05
В центре Москвы таксист избил женщину
19:02
"Люди меняются": Климова призналась в возможном воссоединении с бывшим
18:37
Водонаева раскрыла секрет быстрого похудения
18:23
Сын Джигарханяна боится рождения наследника от замороженной спермы отца
18:18
В Подмосковье ссора двух приятелей закончилась поножовщиной
18:13
Врач-иммунолог рассказал о последствиях COVID-19: Такое бывает при ВИЧ
17:53
Появились кадры с места ДТП с участием Лолиты
17:49
Джиган устроил "кровавую бойню" с перестрелкой в центре Москвы
17:36
В Челябинске женщина заказала другу убийство бывшего мужа
17:32
Алибасова допросили в Следственном комитете после жалобы Федосеевой-Шукшиной
17:24
"Бабочки внутри порхают": Алферова впервые решилась рассказать о сложном любовном треугольнике
17:12
"Убиваем друг друга до конца": Рапунцель пришла к Яббарову с ребенком на руках
17:09
"Почему мужики живут меньше": названа причина драки Прилучного
16:51
Принц Гарри разрыдался из-за страшной трагедии
16:37
"Когда ты уходишь": Топалов подлизывается к Тодоренко после скандала с разводом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Переслени – аферистка": подруга покойной жены Конкина сделала сенсационное заявление
Дипломат охарактеризовал Лукашенко: Человек с комплексом председателя колхоза
"Других кандидатур не вижу": Цымбалюк-Романовская о своем возвращении в созданный Джигарханяном театр
Лукашенко поставили перед выбором: интеграция с Россией или уход в отставку
Сын Джигарханяна боится рождения наследника от замороженной спермы отца
Экономист: Лукашенко не признается, что Путин накричал на него
Шоу-бизнес

"Ублюдка в подоле принесешь?!": мать отчитала решившую рожать от спермы Джигарханяна Кравец

Армен Джигарханян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Безумная новость о якобы замороженной в одном из элитных центров по планированию семьи сперме Армена Джигарханяна произвела эффект разорвавшейся бомбы среди звезд. Сенсацией стало и желание светской львицы Алены Кравец заполучить этот генетический материал и забеременеть с его помощью. Но отношение к этому событию очень неоднозначное среди коллег, поклонников и родных певицы.
прочитано 1852 раза

Пасынок Армена Джигарханяна Степан возмущен тем, что скоро на свет может у него может появиться сводный брат или сестра. "Цинизм высшей степени, – заявил он "Собеседнику". – О моральном облике сочинителей и авторов говорить нет смысла".

ПО ТЕМЕ

Чтобы Кравец не выкрала: замороженную сперму Джигарханяна берут под усиленную охрану

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна

Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

А вот актриса Эвелина Бледанс стремление Алены Кравец родить полностью поддерживает. "Честно говоря, идеей Алены Кравец не шокирована, – пояснила Бледанс "Правде.ру". – Хотя это ж риск, наверное, большой: мало того, что мы с ней уже девочки немолодые, так ещё и биоматериал от очень немолодого мужчины…"

Ну а что про всю эту вакханалию думает мать Кравец? Готова ли она снова стать бабушкой? "Мама узнала про мое желание родить от замороженной спермы Джигарханяна из новостей и от звонков подруг, – рассказала Алена Кравец "Дни.ру". – Она сразу начала мне названивать. А я была на съемке и не могла ответить. Увидев двадцать пропущенных вызовов поняла: что-то случилось".

"Мама кричала мне, что я-де при живом муже хочу ублюдка (старорусское слово, происходящее от "блудить" и означающее незаконнорожденного ребенка – Прим. ред.) в подоле в приличный дом принести, что я совсем с катушек слетела, если даже мысль про это допускаю. У меня мама – очень строгих моральных устоев, серьезный вузовский работник, поэтому отчитала меня и сказала, что запрещает беременеть не от законного супруга. "Ты что, хочешь стать второй Виталиной, которую народ клянет и по эфирам склоняет?" – кричала мне мама".

Но вряд ли запреты принципиальной матери остановят решительную и своенравную Кравец...

Автор: 26 ноября 2020, 10:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли Армена Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Вань (Феликс) , ну ты даёшь, чтоб такую <цензура>...ню сочинить!!! Или у тебя агония как у цы. Впрочем чтоб эту воровку не забыли всё идёт в ход. напрасно Раньше у неё была фамилия и имя, сейчас кликуха "цы". Это результат и твоей Ваня писанины.
Марина
Ответить
А разве Виталина на сперму не претендует? Она не будет Алену ревновать? Или можно сперму поделить и двух маленьких Джигарханянчиков родить
Ира
Ответить
Умница, Аленушка! Отличный генетический материал! Не слушай никого! Рожай, моя девочка, пусть у тебя все получится!
Гость
Ответить
Эту дуру Кравец лечить надо срочно.Мозги в задницу провалились у нее.Тварь,еще покусилась на святое.
Гость
Ответить
Идиотки обе с Бледанс.
Гость
Ответить
Сумасшедшую Кравец и её режиссёров нужно срочно отправить в дурдом, да и писак, поставляющих этот бред ,не забыть прихватить.
1

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко поставили перед выбором: интеграция с Россией или уход в отставку
"Угроза третьей мировой войны": эсминец США в водах России нарушил покой британских СМИ
В Кремле отреагировали на слухи о "внебрачной дочери" Путина
Политолог о встрече Лаврова и Лукашенко: Очередное предупреждение Путина

Шоу-бизнес

"Позволяю себе любые позы": интимное признание Утяшевой в одном белье
"Из нас бьют искры": Буланова рассказала об отношениях с молодым актером
"Оба дураки": Муцениеце пересмотрела отношение к разводу с Прилучным
Оставшуюся без денег Лолиту заметили в метро

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

"Ему трудно было сидеть прямо": Онкобольной Юдашкин перенес четыре операции

Модельер боролся до конца

Шоу-бизнес

Боль невыносимая: сердце Цискаридзе разрывается из-за внезапной смерти в семье

Танцор скорбит по большой утрате
Шоу-бизнес

"Красавчик, знает, где вкусно": сын Шепелева покусился на грудь его невесты

Сын растет настоящим мужчиной
Шоу-бизнес

С эрекцией и в гроб положат: врач о смерти 73-летнего Алибасова во время утех с молодой любовницей

Продюсер все хвастался, что "руками не согнешь"

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Внезапная смерть ошарашила Губерниева
Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+