"Ублюдка в подоле принесешь?!": мать отчитала решившую рожать от спермы Джигарханяна Кравец

Безумная новость о якобы замороженной в одном из элитных центров по планированию семьи сперме Армена Джигарханяна произвела эффект разорвавшейся бомбы среди звезд. Сенсацией стало и желание светской львицы Алены Кравец заполучить этот генетический материал и забеременеть с его помощью. Но отношение к этому событию очень неоднозначное среди коллег, поклонников и родных певицы.

Пасынок Армена Джигарханяна Степан возмущен тем, что скоро на свет может у него может появиться сводный брат или сестра. "Цинизм высшей степени, – заявил он "Собеседнику". – О моральном облике сочинителей и авторов говорить нет смысла".

А вот актриса Эвелина Бледанс стремление Алены Кравец родить полностью поддерживает. "Честно говоря, идеей Алены Кравец не шокирована, – пояснила Бледанс "Правде.ру". – Хотя это ж риск, наверное, большой: мало того, что мы с ней уже девочки немолодые, так ещё и биоматериал от очень немолодого мужчины…"

Ну а что про всю эту вакханалию думает мать Кравец? Готова ли она снова стать бабушкой? "Мама узнала про мое желание родить от замороженной спермы Джигарханяна из новостей и от звонков подруг, – рассказала Алена Кравец "Дни.ру". – Она сразу начала мне названивать. А я была на съемке и не могла ответить. Увидев двадцать пропущенных вызовов поняла: что-то случилось".

"Мама кричала мне, что я-де при живом муже хочу ублюдка (старорусское слово, происходящее от "блудить" и означающее незаконнорожденного ребенка – Прим. ред.) в подоле в приличный дом принести, что я совсем с катушек слетела, если даже мысль про это допускаю. У меня мама – очень строгих моральных устоев, серьезный вузовский работник, поэтому отчитала меня и сказала, что запрещает беременеть не от законного супруга. "Ты что, хочешь стать второй Виталиной, которую народ клянет и по эфирам склоняет?" – кричала мне мама".

Но вряд ли запреты принципиальной матери остановят решительную и своенравную Кравец...