Чтобы Кравец не выкрала: замороженную сперму Джигарханяна берут под усиленную охрану

Гуляющий по Рублевке странный слух, что Армен Джигарханян якобы мог перед смертью заморозить сперму, разволновал деятелей шоу-бизнеса. И вот они уже делят шкуру неубитого медведя – решают, кто больше достоин забеременеть от известного актера.

Одной из главных претенденток называет себя актриса и певица Алена Кравец. Но не все разделяют ее страстный порыв стать мамой. "Какое кощунство! – возмущается сексолог Елена Перелыгина. – Надеюсь, у родственников Армена Борисовича хватит ума не дать ей биоматериал известного и заслуженного человека. Ладно бы еще Виталина попросила семя, она – бывшая супруга, имеет право! А кто такая Кравец? На что она губы раскатала? На сперму легендарного актера?"

Елена Перелыгина полагает, что если генетический материал Джигарханяна, действительно, был заморожен, то после всей этой шумихи его возьмут под усиленную охрану. "Я очень переживаю за биоматериал Армена Борисовича. Как бы Кравец не пробралась в банк спермы и не выкрала его семя. Зная Кравец, могу сказать, что она способна на многое", – заверила Перелыгина. Хотя до сих пор точно неизвестно, сдавал ли актер сперму или нет – все это на уровне пересудов и домыслов.

Ранее адвокат Сергей Жорин пояснил, что сперматозоиды всем подряд раздавать не могут и распоряжаться ими может только "хозяин" или его наследники. Так что Алене Кравец вряд ли удастся забеременеть таким оригинальным способом. До сих пор не ясно, желала бы Виталина Цымбалюк-Романовская, третья жена артиста, воспользоваться его генетическим материалом и в курсе ли она о его наличии вообще.