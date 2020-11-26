"Джигарханян и так натерпелся от Виталины": рожающая от Джигарханяна Кравец довела до истерики Сафронова

"По нашим законам никто не может воспользоваться спермой человека без его согласия, – считает Сафронов. – Поскольку Армена Борисовича уже нет в живых, такого разрешения он дать не может".
Хотя художник и думает, что Кравец все равно может стать мамой. "Я не удивлюсь, если она вскоре действительно от кого-то забеременеет, а потом объявит, что воспользовалась семенной жидкостью Джигарханяна", – полагает Сафронов.
Он считает, что Кравец бредит, когда говорит о замороженной сперме великого актера. "Даже если предположить, что Армен Борисович на самом деле посещал клинику репродуктивной медицины несколько лет назад, Кравец не может этого знать, – уверен художник. – Сдача биоматериала – это не та тема, о которой рассказывают посторонним людям".
Сафронов призывает Кравец остановиться в своей погоне за пиаром. "Армен Борисович и так натерпелся от сотен скандальных ток-шоу, которые "копались в грязном белье" его отношений с Виталиной, – кричит он. – Очень хочется, чтобы его хотя бы после кончины, наконец, оставили в покое".
Напомним, слухи о замороженном генетическом материале артиста ходят на Рублевке давно. Проживающая там Алена Кравец решила воспользоваться этими сперматозоидами. Хотя все ее отговаривают. Пасынок актера Степан Джигарханян называет это верхом цинизма, а родная мать грозится проклясть Алену, если та при живом муже забеременеет от семенной жидкости мертвого артиста.
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