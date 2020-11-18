Округлился живот: Бузову заподозрили в беременности

Блогер опубликовал в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фото с телеведущей. В кадре они стоят рядом. Ольга Бузова одета в белую свободного кроя кофту с рисунком в виде сердца, под которой угадывается округлившийся живот.
"Беременна что ли?" – подписал снимок Давид Манукян. Скорее всего, пара просто решила разыграть публику. Ведь певица выкладывала свежие фото в свой микроблог, и на нем ее пресс выглядит идеально.
К слову, в апреле этого года Ольга Бузова уже интриговала поклонников снимком с огромным животом и подписью об интересном положении. "Я беременна! Мы не можем это больше скрывать! Ты обязан на мне жениться", – обратилась тогда звезда к своему возлюбленному. Давид Манукян не стал отнекиваться и сам предложил избраннице выйти за него замуж в комментариях.
Тот пост оказался шуточным. На самом деле Ольг Бузова не ждала ребенка. Позже знаменитость показала в "Сторис", как подкладывает под платье мягкую игрушку.
Отметим, в Сети то и дело ходят слухи о том, что поющая ведущая и блогер намерены сыграть свадьбу. Однако звездная пара держит интригу. Кроме того, ранее появлялись сообщения о том, что Ольга Бузова и Давид Манукян расстались, но вскоре выяснилось, что это не так.
Популярные темы форума
Как сказать маме что у меня уже было?
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Форум
Почему женщины сейчас доминируют?
Фигурное катание женщины
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.