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Округлился живот: Бузову заподозрили в беременности

Округлился живот: Бузову заподозрили в беременности

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внешний вид Ольги Бузовой вызвал вопросы. Ее возлюбленный Давид Манукян предположил, что она беременна.
прочитано 200 раз

Блогер опубликовал в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фото с телеведущей. В кадре они стоят рядом. Ольга Бузова одета в белую свободного кроя кофту с рисунком в виде сердца, под которой угадывается округлившийся живот.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Беременна что ли?" – подписал снимок Давид Манукян. Скорее всего, пара просто решила разыграть публику. Ведь певица выкладывала свежие фото в свой микроблог, и на нем ее пресс выглядит идеально.

К слову, в апреле этого года Ольга Бузова уже интриговала поклонников снимком с огромным животом и подписью об интересном положении. "Я беременна! Мы не можем это больше скрывать! Ты обязан на мне жениться", – обратилась тогда звезда к своему возлюбленному. Давид Манукян не стал отнекиваться и сам предложил избраннице выйти за него замуж в комментариях.

Тот пост оказался шуточным. На самом деле Ольг Бузова не ждала ребенка. Позже знаменитость показала в "Сторис", как подкладывает под платье мягкую игрушку.

Отметим, в Сети то и дело ходят слухи о том, что поющая ведущая и блогер намерены сыграть свадьбу. Однако звездная пара держит интригу. Кроме того, ранее появлялись сообщения о том, что Ольга Бузова и Давид Манукян расстались, но вскоре выяснилось, что это не так.

Автор: 18 ноября 2020, 21:12 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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