"Самое лучшее случается неожиданно": Бузова заинтриговала россиян

Телеведущая Ольга Бузова счастлива с блогером Давидом Манукяном. Знаменитости познакомились около года назад на съемках клипа "Лайкер", после чего между ними завязались теплые отношения. Об их романе стало известно в декабре прошлого года.
Поклонники следят за каждым шагом пары. Они с нетерпением ждут, когда Бузова и Манукян сообщат о свадьбе или предстоящем пополнении. Накануне в официальном инстаграм-аккаунте телеведущей появился пост, который подогрел любопытство пользователей.
Певица рассказала, что все самое лучшее в ее жизни случается неожиданно. "Я пока не могу вам сказать кое-что", – заинтриговала подписчиков знаменитость. Многие россияне предположили, что Бузова ждет ребенка. "Беременна?" – поинтересовался один из комментаторов.
Остается гадать, действительно ли в жизни исполнительницы произошло что-то важное, или она водит поклонников за нос. В апреле Бузова разместила фотографию, где она запечатлена с большим животом. "Мы не можем больше это скрывать!" – заявила телеведущая. Как выяснилось, звезда решила пошутить.
Некоторые пользователи с подозрением относятся к роману Ольги Бузовой с Давидом Манукяном. По их мнению, блогер может встречаться с певицей ради пиара. Они обратили внимание, что после знакомства с телеведущей аудитория молодого человека в соцсетях выросла на несколько миллионов.
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