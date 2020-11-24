Бородина пожаловалась на истерики дочери: Стараюсь не сильно реагировать

Ксения Бородина воспитывает двоих дочерей – 11-летнюю Марусю и четырехлетнюю Теону. Скоро младшенькая отметит свой первый юбилей – 22 декабря девочке исполнится пять лет. Телеведущая считает, что у малышки начался возрастной кризис.

В личном блоге артистка показала, что Маруся испекла кексы. Она похвалила дочь и отметила, что реакция младшего ребенка ее поразила. Теона устроила матери истерику, так как приревновала к сестре. Как оказалось, подобные инциденты стали случаться все чаще и чаще.

Ксения Бородина заявила, что не совсем понимает, как поступать в подобных ситуация. Звезда росла без братьев и сестер, поэтому ей не приходилось бороться за внимание родителей. Ведущая "Дома-2" отметила, что старается не поддерживать Теону в капризах. Также теледива попросила Марусю не вестись на провокации младшей сестры.

Если девочка продолжает истерику, артистка оставляет ее успокоиться, а уже после разъясняет, почему не стоит себя так вести. "В моменте я на это стараюсь не сильно реагировать, ни в коем случае не поощрять такое поведение", – рассказала Ксения Бородина.

Напомним, ведущая шоу "Дом-2" сейчас живет в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Пара поженилась в 2015-м, но чуть не развелась спустя год. Как оказалось, предприниматель был неверен жене, пока та вынашивала дочь. Ксения Бородина сама рассказала о загулах мужа, но потом простила его и сильно пожалела о своей откровенности. Теперь пара живет душа в душу, но периодически звезде припоминают неверность Омарова.