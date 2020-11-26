Влюбленная в молодого красавчика Меган Фокс наконец решилась на развод с мужем

Пара начала встречаться еще в 2004 году, однако отношения развивались неравномерно. После двух лет вместе ребята обручились, но спустя три года разорвали помолвку. Судьба снова свела их вместе, и в 2010-м пара все же поженилась.
У Меган Фокс и Брайана Остина Грина родились трое сыновей: Ноа, Бодхи и Ривер. В 2015 году актриса предприняла первую попытку развода с отцом своих детей, однако в итоге забрала заявление и даже решилась на еще одного малыша. На этот раз, похоже, все завершится окончательно – звезда отнесла документы в суд.
Слухи о романе Меган Фокс с молодым музыкантом появились прошлой осенью. Они познакомились на съемках фильма "Полночь на злаковом поле". Сразу после окончания работы актриса явилась к мужу и заявила, что хочет пожить одна. Уже тогда таблойды писали о страсти между коллегами по съемочной площадке, но звезда все отрицала.
Брайан Остин Грин также пытался сохранить семью и долго не мог поверить в то, что у супруги роман на стороне. Однако после того, как влюбленных застукали за поцелуями в общественном месте, смирился и заявил, что расстался с Меган Фокс.
Несколько дней назад отношения голливудской актрисы и рэпера вышли на новый уровень. Пара вместе появилась на красной дорожке престижной музыкальной премии.
Популярные темы форума
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Собака
Заниматься любовью при ребенке
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Наказали дочь ремнём.
Хочу ребёнка
Почему девушки выбирают постарше?
Либидо