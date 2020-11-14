"Папа моего нового ребенка": Муцениеце показала мужчину после слухов о беременности

Все началось с появления Муцениеце на премии "Человек года" издания GQ. Для похода на мероприятие знаменитость выбрала брюки и короткий топ. Наряд "исказил" фигуру знаменитости. Фанатам показалось, что у Агаты округлился живот. Знаменитость заподозрили в интересном положении.
Любопытным поклонникам Агата Муцениеце ответила в личном микроблоге. Актриса опубликовала снимок, на котором запечатлена в компании коллеги по цеху Вольфганта Черни. Звезды сидят за столиком в кафе.
Агата написала под постом, что дружба между мужчиной и женщиной существует, но затем кокетливо добавила: "ну или он отец моего нового ребенка". Также Муцениеце заметила, что не должна была наедаться перед появлением на красной дорожке премии. Впрочем, артистка позволила подписчикам самим определиться в причинах появления у нее животика.
Напомним, в середине минувшего лета Агата Муцениеце развелась с актером Павлом Прилучным. Брак звезд длился девять лет. У артистов есть дети – Тимофей и Мия.
По слухам, после расставания с женой Павел Прилучный начал встречаться с актрисой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович. Поговаривают, что девушка увела Павла из семьи. Как писали "Дни.ру", на днях Агату Муцениеце обвинили в организации травли разлучницы.
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