Снимок сына-фрика Яковлевой без татуировок всполошил народ

Редкий кадр появился в инстаграм-аккаунте, который ведут поклонники Елены Яковлевой. На снимке молодая актриса позирует с сыном Денисом. Мальчику, обнимающему маму за плечи, на вид 10 лет.
Поклонники звезды сериала "Каменская" изумились увиденному. Многие не понимают, почему такой очаровательный мальчик спустя годы решился на изменения во внешности. Фанаты, разместившие публикацию, оставили цитату: "Женщинам в мире приходится отпускать от себя сыновей, чтобы они учились быть мужчинами".
Некоторые интернет-пользователи решили съязвить. По их мнению, писать о воспитании детей и при этом упоминать Елену нельзя. Таким образом подписчики намекнули, что Яковлева якобы не смогла сделать из сына достойного человека. "В какой же момент она его упустила?", "Да отпустила... Теперь и не узнать", "Не отпустила она, а распустила!", – высказались они.
Напомним, в этом году Денис Шальных отметил 28-летие. Он начал покрывать лицо и тело татуировками с юности в знак протеста. Елена Яковлева не осуждает наследника за это. Напротив, она защищает сына от людей, которые его осуждают.
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