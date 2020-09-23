59-летняя Яковлева в купальнике расслабилась с подругами

На снимке знаменитость запечатлена в компании подруг. Дамы в купальниках расположились на берегу моря. Елена Яковлева выглядит очень расслабленной и счастливой.
Фото "Каменской" опубликовал ее фан-аккаунт в "Инстаграм". Поклонники по достоинству оценили честный снимок артистки. 59-летняя Яковлева выглядит намного моложе своих лет. Фанаты интересовались, как знаменитости удается сохранять молодость.
Отметим, что Елена много денег и сил вкладывают в свою внешность. Артистка никогда не скрывала, что пользуется услугами косметологов и даже делала пластику. Также стилист помог Яковлевой с выбором стрижки. Удачная прическа "омолодила" звезду кино и сериалов.
Как писали "Дни.ру", Елена Яковлева на многое готова ради новых ролей. Год назад ради работы над спектаклем "Крутой маршрут" знаменитость ограничила себя в еде. В постановке актриса играла заключенную в концлагере.
Некоторое время звезда сериала "Каменская" пила только воду. Голодание не пошло на пользу Елене Яковлевой. Актриса чувствовала себя ужасно. Спустя время звезда прекратила эксперименты над собой.
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