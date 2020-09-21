"Это было сделано ради смеха": стало известно о связи сына-фрика Яковлевой с Малышевой

Денис Шальных дал откровенное интервью. Он объяснил, почему сделал так много татуировок, и какое отношение к этому имеет известная ведущая, врач Елена Малышева.

Известная актриса, звезда фильмов "Интердевочка" и "Каменская" Елена Яковлева много лет состоит в браке с Валерием Шальных. У пары есть взрослый сын Денис. Единственный наследник пока в жизни не состоялся: он не доучился на режиссера, не служил в армии из-за плоскостопия. Сейчас Денис занимается тем, что качается в спортзале, делает обзоры фильмов и игр, стрижет в барбершопе, а еще украшает тело татуировками.

Определенно, нательные рисунки – страсть единственного наследника Елены Яковлевой. Денис украсил тату практически каждый сантиметр своего тела. Рисунки есть даже на лице. В новом интервью, которое он дал в SRSLY, Шальных предположил, что увлекся наколками из-за своих комплексов. "Не помню, почему вдруг начал "бить" лицо. Наверное, потому что на теле закончилось место. Руки, грудь, ноги – почти все покрыто рисунками", – сообщил Денис Шальных.

Он признался, что некоторые рисунки на его теле весьма необычны и откровенно сенсационны. "На ногах у меня вообще всякий треш: портрет Малышевой, человеческая многоножка. Но все это было сделано скорее ради смеха", – рассказал сын Елены Яковлевой, которого, к слову, пресса прозвала фриком.

На лице Дениса красуется даже рисунок гроба. Это таким образом мастер закрасил неудачную тату, набитую ранее. По словам Шальных, это единственное изображение, которое "бесит" его мать Елену Яковлеву. Чтобы не нервировать мать, по всей видимости, Денис решил эту наколку совсем свести. А еще на его теле и лице можно найти пасть волка, щупальца Ктулху, три шестерки, надпись "Антихрист".