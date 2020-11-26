51-летняя Дженнифер Лопес выставила напоказ свои прелести

Дженнифер Лопес недавно отметила свой 51-й день рождения. Несмотря на цифру в паспорте, артистка не стесняется оголяться перед поклонниками.

В личном блоге обладательница аппетитных форм поделилась провокационным видео. На ролике Джей Ло предстала полностью голой. Певица с гордостью демонстрирует подкаченное тело, лишь слегка прикрывая интимные зоны руками. Единственное, что украшает тело звезды, – обручальное кольцо с огромным бриллиантом.

Как оказалось, видео подготовлено специально к выходу новой песни. Премьера намечена на начало декабря. Стоит отметить, что днем ранее Дженнифер Лопес показала еще один откровенный ролик. На этот раз знаменитость анонсировала выход собственной линейки косметики. Запуск бренда запланирован на 1 января будущего года.

Поклонники с восторгом приняли новые видео артистки. "Икона!", "Боже, невероятно", "Ты идеальна", "Невероятная", "Лучше всех", – написали в комментариях.

Напомним, Дженнифер Лопес и Александр Родригес обручились еще два года назад, но так и не узаконили свои отношения. Пара собиралась сыграть свадьбу в этом году, но пандемия коронавируса нарушила все планы. В одном из интервью бывший баскетболист даже пошутил, а не сыграть ли им с Джей Ло особую карантинную свадьбу? Однако, кажется, влюбленные все же решили подождать до лучших времен.