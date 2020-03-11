"Станок у тебя ого-го": Чехова побила Лопес в борьбе за аппетитные ягодицы (фото)

Женщина поделилась четырьмя фотографиями, на которых запечатлена в различных ракурсах, которые, по ее мнению, наиболее подходят красоткам с пышными формами. На кадрах она запечатлена в черных колготках и боди с длинным рукавом. Обтягивающая ткань выгодно подчеркнула фигуру ведущей шоу.
Особенно пользователям "Инстаграм" понравился ракурс Анфисы Чеховой сзади. "Джей Ло перед нашей Анфиской просто отдыхает (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", "Да, станок у тебя ого-го", – отметили фолловеры.
Как заявила телеведущая, выигрышная поза на фото может скорректировать фигуру, уменьшив пропорции, выгодно подчеркнув бюст, выделив бедра и сузив талию. Любая модель плюс-сайз обязана изучить свое тело и знать, в каких позах она выглядит наиболее красиво, считает Анфиса Чехова.
Большинство сделали комплименты обладательнице аппетитных форм, назвав девушку роскошной красавицей. Однако не все оценили откровенные снимки, сообщает Пятый канал. "Один разврат, ужас", "Жопень большая", – написали недовольные.
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