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Остается молиться: Прилучный хочет сбежать из больницы со сломанной челюстью

Остается молиться: Прилучный хочет сбежать из больницы со сломанной челюстью

Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
На днях актера Павла Прилучного избили, после чего его госпитализировали. В это время в СМИ появлялась противоречивая информация о состоянии актера обстоятельствах произошедшего. Пока Прилучный находится в больнице, работа не ждет.
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Съемки сериала "В клетке", где Прилучный играет главную роль, нужно немедленно возобновлять, заявила продюсер картины. несмотря на то, что Павел перенес операцию, она надеется на его скорое восстановление и возвращение к работе. Отмечается, что съемки начнутся в ближайшее время. По словам Екатерины Сычевой, Павел Прилучный уже готовится вернуться на площадку.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Напомним, об избиении Павла Прилучного стало известно 23 ноября. Инцидент произошел в Калининграде, пишет "Собеседник". Актер сам прилетел в Москву и обратился к медикам. Ему были диагностированы челюстно-лицевые травмы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Прилучного якобы проломлен череп и лицевая кость.

Врачи немедленно провели ему операцию. Сейчас он проходит курс реабилитации и восстанавливает силы. По предварительным прогнозам врачей, госпитализация актеру может потребоваться на протяжении нескольких недель. Однако, похоже, он самонадеянно рассчитывает на свои силы и хочет выписаться раньше. В таком случае актеру придется подписывать отказ от медицинской помощи. Врачи не будут нести ответственность за возможные последствия тяжелой травмы.

Ранее врач-травматолог рассказывал, что последствия таких травм могут быть отдаленные и очень серьезные, вплоть до паралича. Поклонникам остается только молиться за любимого актера.

Автор: 25 ноября 2020, 19:58 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

й проплаченно
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Якобы,перелом черепа,ушиб головного мозга.перелом спинки носа и тд и тп и он собирается удрать из больницы и играть Или диагнозы страшилки или мозги актера полностью полетели Кому он нужен будет будучи инвалидом-никому А продюсер тоже хорошаВместо того,чтобы приостановить сьмки-<цензура> его на работу-человечности-нольСычева-продюсер-думает только о себе любимой Так нельзя Человек молодой и он думает,что все,как с гуся вода.но может быть то иначе
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