Остается молиться: Прилучный хочет сбежать из больницы со сломанной челюстью

На днях актера Павла Прилучного избили, после чего его госпитализировали. В это время в СМИ появлялась противоречивая информация о состоянии актера обстоятельствах произошедшего. Пока Прилучный находится в больнице, работа не ждет.

Съемки сериала "В клетке", где Прилучный играет главную роль, нужно немедленно возобновлять, заявила продюсер картины. несмотря на то, что Павел перенес операцию, она надеется на его скорое восстановление и возвращение к работе. Отмечается, что съемки начнутся в ближайшее время. По словам Екатерины Сычевой, Павел Прилучный уже готовится вернуться на площадку.

Напомним, об избиении Павла Прилучного стало известно 23 ноября. Инцидент произошел в Калининграде, пишет "Собеседник". Актер сам прилетел в Москву и обратился к медикам. Ему были диагностированы челюстно-лицевые травмы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Прилучного якобы проломлен череп и лицевая кость.

Врачи немедленно провели ему операцию. Сейчас он проходит курс реабилитации и восстанавливает силы. По предварительным прогнозам врачей, госпитализация актеру может потребоваться на протяжении нескольких недель. Однако, похоже, он самонадеянно рассчитывает на свои силы и хочет выписаться раньше. В таком случае актеру придется подписывать отказ от медицинской помощи. Врачи не будут нести ответственность за возможные последствия тяжелой травмы.

Ранее врач-травматолог рассказывал, что последствия таких травм могут быть отдаленные и очень серьезные, вплоть до паралича. Поклонникам остается только молиться за любимого актера.