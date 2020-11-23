"Позвонил Агате": полиция назвала организатора покушения на Прилучного

Звезда фильма "Мажор" находится в стабильном состоянии. После драки он сам сел за руль и поехал в приемное отделение. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и госпитализировали.
Первое, что пришло на ум Павлу Прилучному – позвонить своей бывшей жене Агате Муцениеце, пишет "КП". Актер захотел рассказать о случившемся и поговорить с детьми. О его новой возлюбленной Мирославе Карпович, с которой артист сейчас живет, не было и речи.
Лежать в больнице Павлу предстоит около недели. Это по предварительным прогнозам. Все зависит от того, какие будут последствия травм. Ранее "Дни.ру" писали, что травматолог не исключает тяжелых осложнений у Павла Прилучного вплоть до потери речи и паралича.
По предварительным данным полиции, на артиста было совершено нападение. Правоохранители подозревают, что его мог избить владелец одного из московских ночных клубов. Эта информация пока проверяется. причины устанавливаются.
ранее в СМИ писали, что Прилучный заступился на улице за старушку, за что и был жестоко избит. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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