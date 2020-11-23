Нарушение речи, провалы в памяти, паралич: названы последствия избиения Прилучного

Состояние Павла Прилучного медики называют стабильным. Об этом рассказала его официальный представитель Екатерина Сычева. "Павел действительно госпитализирован после нападения на него неизвестными", – рассказала она.
Актер находится под постоянным присмотром врачей, которые делают все для его скорейшего восстановления. Ведь артисту в скором времени предстоят съемки главной роли сериала "В клетке", пишет "КП".
Между тем в прессе пишут об обстоятельствах произошедшего. Павел якобы заступился за старушку, за что и был жестоко избит. Так или иначе, теперь с этим будет разбираться полиция. Как сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на травматолога Артема Катулина, последствия таких травм, как пролом черепа и лицевой кости могут быть очень серьезными, и о скором восстановлении не может быть и речи.
"Банальная гематома может сдавить какие-то структуры мозга и привести к самым страшным последствиям: нарушениям речи, проблемам с памятью, парализации", – приводит издание слова врача.
В больнице Павел Прилучный, по предварительным данным, пробудет еще около недели. Ранее "Дни.ру" писали, что избитый Павел Прилучный готовится к операции.
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