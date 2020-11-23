Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Понедельник
23 ноября
Лента новостей
20:38
Вдова Баталова выразила благодарность обманувшим ее Дрожжиной и Цивину
20:36
Генералу МВД дали восемь лет колонии
20:19
Жительница Москвы на пять дней запрела сына в квартире без еды и воды
19:56
При взрыве в Карабахе пострадал российский офицер
19:47
"Позвонил Агате": полиция назвала организатора покушения на Прилучного
19:45
"Одиноких омоновцев окружают и начинают бить": политолог о большой удаче протестующих в Минске
19:33
Воля трогательно поздравил Утяшеву с годовщиной свадьбы после слухов об измене
19:28
Нарушение речи, провалы в памяти, паралич: названы последствия избиения Прилучного
18:54
Джигурда сцепился с Добровинским из-за Ефремова: Лжец и мошенник!
18:53
Безответственность: Понаровская бросила родную сестру и не приехала на похороны отца
18:47
Беременная Топурия вышла замуж
18:38
В Челябинске ребенок съел суши и умер
18:16
Место Маркл заняла другая: герцогиня забрала свои вещи из дома
18:14
Избитый Прилучный готовится к сложной операции
17:45
Ребенок Алибасова от молодой массажистки получит имя в честь коронавируса
17:42
"Боже мой, Иисусе!": фанаты стали молиться при виде оголенной Дженнифер Лопес
17:14
Вдова Кобзона попросила поставить ему памятник в центре Москвы за 52 миллиона рублей
17:05
Родственники погибшего в ДТП отказались от иска к Ефремову
17:01
В Петербурге пьяный угонщик устроил смертельное ДТП
16:43
Путин подписал закон о повышении налога для отдельной категории россиян
16:32
Телевидение должно меняться: Лоза предложил себя вместо Киркорова на "Голубом огоньке"
16:23
Сколько будет стоить вакцина от коронавируса
16:18
"Безответственный дед": сын обвинил Добронравова в неподобающем поведении с внучками
16:07
"Закричала в голос": Муравьева впала в истерику от вида полупустого зала в театре
15:56
"Я вообще о ней не думаю": Гузеева отбрила смелую Собчак за оскорбление
15:44
Названа цель визита Лаврова к Лукашенко: Почтальон Путина
15:44
Стало известно о разговоре Тихановской с представителем Кремля
15:32
Волочкова перестала платить ЖКХ и крупно задолжала
15:05
Внешний вид располневшего сына Заворотнюк произвел фурор
14:59
"Как дальше жить?": вдова Баталова со слезами молит Дрожжину и Цивина вернуть дочери ее дом
14:55
Варум в облегающих лосинах показала фигуру без ретуши
14:50
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
14:45
"Я сильная женщина": 40-летняя Семенович решила рожать
14:31
"Ефремов не сидит!": фотографии актера из СИЗО сочли постановкой
14:29
Житель Подмосковья более 50 лет жил с застрявшей в носу монетой
14:21
Выживающая из последних сил Королева взорвалась из-за невероятной лжи
14:18
Смерть Легкоступовой выбила бывшего мужа из колеи
14:18
Политолог: Многовекторность Лукашенко доведет его до Гааги
14:15
В Новой Москве неизвестный ранил ножом двух человек
14:12
Изменившееся лицо Долиной вызвало шок
14:11
"Стрелял Малахов": обнародовано настоящее имя убийцы Талькова
13:58
Москвич устроил в своем доме оружейный склад
13:47
Виноват коронавирус: Проклова из шикарной актрисы превратилась в садовода-огородника
13:30
Не Сафонов: Савельева опустилась на колени перед главным мужчиной своей жизни
13:27
"Так получилось": Петросян сообщил о тяжелом недуге
13:19
"Без многого можно прожить": Аверин резко высказался об отцовстве
13:17
Что будет с российскими миротворцами в Приднестровье после победы прозападной Санду
13:00
Дрожжина напала на Грачевского с грязными обвинениями в любви к малолеткам
12:58
"Кощунство!": народ в ужасе от глумления над крестом на могиле Джигарханяна
12:48
Покинувшая Россию Ротару споет для москвичей бесплатно
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог о телефонных сливах Лукашенко: Продастся за ящик Массандры
"Друзей" Лукашенко призвали приготовиться к худшему
"Я тебя очень люблю": Стало известно предсмертное признание Джигарханяна
"Я их левой сиськой всех выкормил": народ высмеял известные высказывания Лукашенко
Политолог: Многовекторность Лукашенко доведет его до Гааги
"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
Шоу-бизнес
Нарушение речи, провалы в памяти, паралич: названы последствия избиения Прилучного

Нарушение речи, провалы в памяти, паралич: названы последствия избиения Прилучного

Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
На днях Павел Прилучный был жестоко избит и госпитализирован. У него проломлен череп и сломана лицевая кость. Травмы тяжелые. Врачи делают все, чтобы восстановить здоровье актера.

Продолжение: "Позвонил Агате": полиция назвала организатора покушения на Прилучного
прочитано 491 раз

Состояние Павла Прилучного медики называют стабильным. Об этом рассказала его официальный представитель Екатерина Сычева. "Павел действительно госпитализирован после нападения на него неизвестными", – рассказала она.

ПО ТЕМЕ

Избитый Прилучный готовится к сложной операции

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Актер находится под постоянным присмотром врачей, которые делают все для его скорейшего восстановления. Ведь артисту в скором времени предстоят съемки главной роли сериала "В клетке", пишет "КП".

Между тем в прессе пишут об обстоятельствах произошедшего. Павел якобы заступился за старушку, за что и был жестоко избит. Так или иначе, теперь с этим будет разбираться полиция. Как сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на травматолога Артема Катулина, последствия таких травм, как пролом черепа и лицевой кости могут быть очень серьезными, и о скором восстановлении не может быть и речи.

"Банальная гематома может сдавить какие-то структуры мозга и привести к самым страшным последствиям: нарушениям речи, проблемам с памятью, парализации", – приводит издание слова врача.

В больнице Павел Прилучный, по предварительным данным, пробудет еще около недели. Ранее "Дни.ру" писали, что избитый Павел Прилучный готовится к операции.

Автор: 23 ноября 2020, 19:28 Источник: КП ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Павел , скорейшего вам выздоровления без всяких последствий для здоровья, а эти отморозки обязательно будут наказаны. Только вот сомнение , что это случайность - заступился за пожилого человека и сразу избили , откуда они взялись, это странно . НЕ заказ ли это . Но верим, что они будут наказаны по закону ю Очень ждем вашего возвращения на экран . без вас очень грустно.
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Многовекторность Лукашенко доведет его до Гааги
Что будет с российскими миротворцами в Приднестровье после победы прозападной Санду
Политолог указал на психологическую неготовность Лукашенко к транзиту власти
Путин впервые показал свое место отдыха в резиденции

Шоу-бизнес

"Я сильная женщина": 40-летняя Семенович решила рожать
"Ефремов не сидит!": фотографии актера из СИЗО сочли постановкой
Выживающая из последних сил Королева взорвалась из-за невероятной лжи
Смерть Легкоступовой выбила бывшего мужа из колеи

Проишествия

Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Волочкова перестала платить ЖКХ и крупно задолжала

Балерина живет в долг
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона попросила поставить ему памятник в центре Москвы за 52 миллиона рублей

Деньги выделят из городского бюджета
Шоу-бизнес

"Позвонил Агате": полиция назвала организатора покушения на Прилучного

Стали известны обстоятельства избиения
Шоу-бизнес

Ребенок Алибасова от молодой массажистки получит имя в честь коронавируса

Продюсер вне себя от радости

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жаль спортсменку: Ягудин распек Плющенко за провал Трусовой
Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+