Водонаева раскрыла секрет быстрого похудения

Телеведущая, блогер и с недавних пор интервьюер Алена Водонаева, прославившаяся благодаря скандальному реалити-шоу "Дом-2", часто делится в "Инстаграм" полезными советами. На этот раз она рассказала, как ей удалось за столь короткий срок быстро избавиться от лишних килограммов.

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