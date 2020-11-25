Водонаева раскрыла секрет быстрого похудения

Глядя на Алену Водонаеву сложно сказать, что ее беспокоит лишний вес. Напротив, телеведущая выглядит стройной. Поклонницы часто спрашивают ее, как обрести такую же фигуру.
Накануне экс-участница "Дома-2" рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что очень похудела из-за плотного графика. Блогер тратит много времени на работу и мало – на сон. Также Водонаева часто нервничает и потребляет меньше калорий. Телеведущая отметила, что в ее рационе только полезная еда.
В последнее время Алена переживает стресс из-за нового проекта, который она представила на днях. Автор книги "Голая" обзавелась своим шоу на "Ютуб". Оно получило название "Дело Водонаевой". Блогер будет брать интервью у интересных людей и затрагивать необычные темы.
Например, в первом выпуске Алена Водонаева побеседовала с транссексуалкой Мирандой Зомберг. Телеведущая поговорила с героиней о смене пола и обучении в МГУ. К слову, звезда скандального реалити-шоу в этом году поступила в этот вуз. Уже полгода она посещает курсы профессиональной переподготовки на факультете журналистики.
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