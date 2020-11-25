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Водонаева раскрыла секрет быстрого похудения

Водонаева раскрыла секрет быстрого похудения

Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая, блогер и с недавних пор интервьюер Алена Водонаева, прославившаяся благодаря скандальному реалити-шоу "Дом-2", часто делится в "Инстаграм" полезными советами. На этот раз она рассказала, как ей удалось за столь короткий срок быстро избавиться от лишних килограммов.
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Глядя на Алену Водонаеву сложно сказать, что ее беспокоит лишний вес. Напротив, телеведущая выглядит стройной. Поклонницы часто спрашивают ее, как обрести такую же фигуру.

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Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Накануне экс-участница "Дома-2" рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что очень похудела из-за плотного графика. Блогер тратит много времени на работу и мало – на сон. Также Водонаева часто нервничает и потребляет меньше калорий. Телеведущая отметила, что в ее рационе только полезная еда.

В последнее время Алена переживает стресс из-за нового проекта, который она представила на днях. Автор книги "Голая" обзавелась своим шоу на "Ютуб". Оно получило название "Дело Водонаевой". Блогер будет брать интервью у интересных людей и затрагивать необычные темы.

Например, в первом выпуске Алена Водонаева побеседовала с транссексуалкой Мирандой Зомберг. Телеведущая поговорила с героиней о смене пола и обучении в МГУ. К слову, звезда скандального реалити-шоу в этом году поступила в этот вуз. Уже полгода она посещает курсы профессиональной переподготовки на факультете журналистики.

Автор: 25 ноября 2020, 18:37 Источник: Instagram
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