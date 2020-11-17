Недуг прогрессирует: отчаявшаяся Водонаева хочет лечь на операцию

Теледива пожаловалась фанатам на плохое зрение и объяснила желание сделать операцию на глаза. Алену Водонаеву терзают мучительные сомнения.

Экс-участница шоу "Дом-2" поделилась с фанатами состоянием своего здоровья. Алена Водонаева носит очки с 25 лет и с трудом различает окружающих. Постепенно близорукость девушки прогрессирует – вдалеке очертания людей и предметов становятся все более расплывчатыми. С годами миопия знаменитости пересекла значение в три диоптрии, звезда отчаялась и перестала надеяться на улучшение.

Недавно Алена Водонаева встретилась с подругой, которая сделала коррекцию зрения и похвалилась результатом операции. Теледива так прониклась ее рассказом, что задумалась о хирургической помощи специалистов-офтальмологов. Однако ее изнуряет сильный страх того, что после коррекции ее зрение снова станет падать.

Телеведущая призналась, что любит носить очки и владеет большой коллекцией таких аксессуаров. Эта деталь имиджа стала для нее привычной. Тем не менее девушка определила в ношении очков несколько минусов: они не всегда подходят к нарядам, могут делать образ чересчур строгим, ей сложно искать в помещении очки из-за плохого зрения.

Звездная брюнетка пока думает, стоит ли ей решаться на операцию, и просит у поклонников совета. Кроме того, Алена Водонаева видит в операционном вмешательстве офтальмологов подвох. "Почему доктора сами часто в очках?", – вопрошает она у пользователей Сети.