Уроки русского языка от Водонаевой: блогерша опозорилась на всю страну

Дело в том, что Водонаева невнимательно прочитала обращение одного из пользователей "Инстаграм". Аноним поинтересовался у звезды, каким антиперспирантом она пользуется, отметив, что читал о возможном вреде подобных средств.
Аудитория была крайне удивлена ответом Алены. Оказалось, что телеведущая спутала антиперспиранты с антидепрессантами и отправила подписчика за помощью к специалисту.
"Никаким. Ни разу не пробовала даже. И вам советую обойтись без них. Есть серьезная проблема – обратитесь к психологу", – написала Водонаева.
Чуть позже блогерша все-таки вчиталась в вопрос и поняла, что совершила глупую ошибку. Алена решила объяснить свою позицию, ведь отвечала она весьма серьезно. По словам телеведущей, она прекрасно знакома с антидепрессантами. Точнее, с их влиянием.
Выяснилось, что многие многие друзья звезды уже давным-давно "сидят" на подобных препаратах. Таким образом известные личности пытаются справиться с депрессией. Однако Водонаева напомнила и о побочных эффектах таблеток. Она заявила, что антидепрессанты вызывают жуткое привыкание.
Подписчики сразу же принялись гадать, кто из знакомых телеведущей злоупотребляет препаратами. Сама Алена не стала называть имен, а только предупредила любознательную публику.
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