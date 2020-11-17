"Примитивно дурят народ": звезда "Дома-2" набросилась на Андрееву за слова о коронавирусе

Ведущая Екатерина Андреева, которая ведет на федеральном канале новости и каждый день вещает об ужасающей статистике по коронавирусу, не сдержалась. Она призналась, что ее мнение об эпидемии расходится с тем, о чем она говорит с экрана. За правду журналистке пришлось поплатиться.

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