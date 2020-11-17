"Примитивно дурят народ": звезда "Дома-2" набросилась на Андрееву за слова о коронавирусе

Ведущая Екатерина Андреева резко высказалась в адрес тех, кто вводит ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. По ее словам, информация о страшной пандемии сильно раздута. При этом она сама сидит в театре без маски, а ее постоянное ношение может привести к эмфиземе легких, что страшнее.
Ведущая программы "Время" считает обязательное ношение защитных масок неоправданной мерой. Она даже предположила, что некоторые меры, призванные бороться с эпидемией, попросту обман.
"Не люблю, когда так примитивно дурят народ", – написала Екатерина Андреева в своем "Инстаграм".
Такого же мнения придерживается и артисты Оскар Кучера и Сергей Лазарев. Они вообще считают все это глобальным заговором. Особенно их раздражает то, что зрительские залы можно заполнять лишь на 25 процентов.
Участник Дома-2 Май Абрикосов (Роман Тертишный) раскритиковал медийных персон. Он обрушился с гневом на них. В своем "Инстаграм" Абрикосов заявил, что коронавирус убивает сотни людей, и это очень страшно. Нельзя его недооценивать. А высказывания Андреевой он и вовсе считает всего лишь желанием ходить по ресторанам.
Популярные темы форума
Как сказать маме что у меня уже было?
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Запретный плод слаще
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Как наказывали вас в детстве?
Месячные идут две недели
Насилие со стороны жены
Порядочная женщина
А правда что футболисты снимают друг другу стресс?
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.