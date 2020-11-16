Народ набросился на недавно родившую Подольскую: Иди корми дитя!

Накануне Наталья Подольская поделилась новым снимком в "Инстаграм". На кадре видно, что певица, облаченная в футболку и легинсы, позировала дома возле лестницы. Таким образом супруга Владимира Преснякова-младшего продемонстрировала фигуру после родов.
Под фотографией Подольская написала: "В мечтах о спорте". Певица намекнула, что хочет избавиться от лишних килограммов и сделать фигуру более подтянутой. Подписчики решили сделать комплимент Наталье, отметив, что она прекрасно выглядит. "Вы хорошенькая и миленькая", – написала поклонница.
Некоторые интернет-пользователи остались в недоумении. Они посчитали странным, что Наталья мечтает о спорте, а не о сне, ведь обычно ночи с младенцем бывают беспокойными. "Корми дитя, спорт ей!", "А в мечтах о сне? Нет?", – указали фолловеры Подольской на более важное занятие.
Напомним, ранее Наталья показала новорожденного сына. Артистка разместила кадр с младенцем в "Инстаграм". Примечательно, что Подольская организовала целую фотосессию с малышом.
Популярные темы форума
Унизительное положение в исламе, поговорим
Как сказать маме что у меня уже было?
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Запретный плод слаще
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Азербайджан сбил наш вертолет
Как наказывали вас в детстве?
Женщина рак это беда
Месячные идут две недели
Дочь эскортница