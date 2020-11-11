"Я на панике": Подольская заперлась дома с детьми из-за смертельной болезни

С тех пор исполнительница почти перестала появляться в соцсетях. В середу, 11 ноября, звезда опубликовала в личном блоге тревожный пост. По словам артистки, она перестала часто выходить на связь с поклонниками, так как погрязла в заботах молодой мамы и переживает из-за опасной инфекции. "Засела дома с детьми. Очень боюсь коронавируса (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Наталья Подольская.
Артистка отметила, что все выступления отменились, Новый год пройдет без шумных вечеринок и концертов. Правда, пауза в жизни певицу ничуть не смущает. Исполнительница рада, что у нее есть время побыть с новорожденным сыном и нет ощущения, что она что-то упускает.
Правда, коронавирус не мешает ее отношениям с Владимиром Пресняковым – у пары намечается романтическое свидание. "Короче, я на панике, как оставить... молока запасик сделала", – заявила Наталья Подольская. Артистка добавила, что вечером ей придется проверить, влезает ли она в вещи, которые носила до беременности. "Пока сомневаюсь", – пошутила знаменитость.
Также звезда рассказала, что сейчас она наслаждается временем с маленьким сыном. Она обожает кормить его грудью. "Чистый кайф , за который стоит в некоторых случаях и побороться", – отметила певица.
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