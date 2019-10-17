Шарлиз Терон поведала об отношениях с Брэдом Питтом

Шарлиз Терон вместе с Николь Кидман стали гостьями на известном телешоу "Правда или ложь" ведущей Эллен Деженерис. Актрисы пришли рассказать о новом фильме "Скандал", а в итоге попали в неловкое положение.



прочитано 185 раз