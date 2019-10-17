Шарлиз Терон поведала об отношениях с Брэдом Питтом

Во время передачи на экране неожиданно всплыла фотография Брэда Питта. Кидман, не задумываясь, тут же выпалила, что никогда не встречалась со звездой. А вот реакция Шарлиз была неоднозначной.
Она на мгновение замешкалась, а потом решила разбавить неловкую ситуацию безобидной шуткой. "Я тоже нет, но, вероятно, все-таки встречалась. У меня были целые отношения, которых я даже не заметила!", – сострила знаменитость.
Напомним, в прошлом году появились слухи о бурном романе Питта и Терон. Инсайдер предоставил информацию, что видел влюбленных на свидании в Лос-Анджелесе.
По версии издания Hollywood Life, отношения Брэда и Шарлиз завязались в канун Рождества. Они встретились в кинозале на специальном показе фильма "Если бы Бил-стрит могла заговорить". Весь сеанск актеры провели вместе, а после отправились в бар.
"Она пила коктейль с водкой, он – минеральную воду. Он обнимал ее за талию, они шутили и смеялись. Было заметно, что им хорошо друг с другом", – заявил инсайдер.
Но звезды эту информацию опровергли. По их словам, ни о каком романе и речи идти не могло, ведь каждый из них много времени посвящает карьере, а Терон еще и в одиночку воспитывает детей.
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