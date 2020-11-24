Всем подряд давать нельзя: Кравец запретили вливать в себя замороженную сперму Джигарханяна

Алена Кравец поделилась странными слухами, которые ходят на Рублевке. Якобы Армен Джигарханян успел перед смертью мог воспользоваться услугой криоконсервации спермы, когда в жидком азоте при температуре –196 градусов генетический материал хранится сколь угодно долго. Узнав про этом, Кравец заявила о своем желании родить от известного актера и обратилась в центр планирования семьи.
Но, как оказалось, получить замороженную частичку артиста, если таковая найдется, не так просто. "Биоматериал невозможно использовать без согласия владельца. Поэтому кто угодно не может это сделать, однозначно", – объяснил адвокат Сергей Жорин.
И даже если Алене удастся каким-то образом заполучить желаемую пробирку со спермой забеременеть и родить наследником Джагарханяна такой ребенок считаться не будет, да и прав имущество он лишится.
"Согласно статье 1116 ГК РФ, наследниками считаются только те дети, которые были зачаты в период жизни наследодателя, поэтому те, кто появились в дальнейшем, не могут претендовать ни на что", – пояснил Жорин.
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