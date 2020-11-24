"Сломалась морально": дочь певицы Славы пережила страшное

Александра Морозова только начинает карьеру певицы. Она кажется сильной девушкой, которая точно знает, чего хочет достичь. Поэтому сложно представить, что всего несколько лет назад дочь Славы страдала из-за неуверенности в себе.
Тогда Александра встречалась с молодым человеком, который не мог ей оказать поддержку. Более того, парень периодически устраивал скандалы. По словам Морозовой, он мог сказать что-то обидное, оскорбить и заявить, что она недостойна внимания.
Когда девушка потребовала взять паузу в отношениях, молодой человек явился в нетрезвом виде. Он разбил телефон Александры и стал унижать. "Я сломалась морально", – признала дочь Славы. Как итог, Морозова замкнулась в себе. Даже родные не могли понять, что с ней происходит.
Тем не менее эти отношения продлились больше года. Они завершились в тот момент, когда Александра окончила школу.
Начинающая певица хочет, чтобы эта история стала примером для ее ровесниц, которые должны понять: такое отношение со стороны мужчины неприемлемо. Дочь Славы напомнила, что каждый человек является уникальным, нужно любить себя и не стоит прогибаться под агрессивных людей.
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