Слава подарила дочери автомобиль за баснословную сумму

Слава очень близка с дочерью. Артистке удалось стать настоящей подругой для наследницы. Александра же не устает признаваться матери в любви. Свое отношение к родительнице она выражает даже в творчестве. Девушка, которая начинает свою певческую карьеру, взяла псевдоним Мамина дочь.
Александра потеряла дар речи, когда мать вручила ей ключи от нового автомобиля Mercedes-Benz GLA. Такая иномарка оценивается в пять миллионов рублей. Слава отметила, что больше бы радовалась, если бы дочери подарил машину ее возлюбленный, но пока девушка одинока.
На опубликованных певицей кадрах в "Инстаграм" видно, как Александра вытирает слезы, держа в руке ключи от авто. "Ты что плачешь? Какой смешной малыш! Радости полные штаны", – комментировала Слава. "Мамочка, ты мой самый дорогой человек", – говорила девушка в ответ.
Напомним, Слава родила Александру 21 год назад от бизнесмена Константина Морозова. Певица рассталась с отцом своей дочери вскоре после родов. Несмотря на это, Константин общается с наследницей. В настоящий момент Слава замужем за инвестором Анатолием Данилицким, отцом младшей дочери Антонины.
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