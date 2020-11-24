Билан и Цискаридзе переругались из-за Пугачевой на съемках шоу

На днях на телеканале "Россия 1" стартовал новый сезон всеми любимого конкурса юных артистов "Синяя птица". От массовки организаторы решили отказаться: в зале только родные и близкие. Однако даже так не обошлось без разногласий.

Влада Маринкевич из Москвы открыла первый конкурсный день. Она сразила жури наповал исполнением классики Моцарта в жанре художественного свиста. Больше всех был покорен актер театра и кино Сергей Безруков, признавшийся, что сам обожает так делать и никаких примет не боится.

Другая участница конкурса – Ева Щадрина является действующей чемпионкой России по степу. На этот раз она отбила чечетку под легендарную группу Queen. Девочка рассказала, что ради того, чтобы прийти к такому уровню мастерства, пришлось "стоптать" не одну пару обуви.

Затаив дыхание, смотрели члены жюри и красивейший номер под любимую во всем мире песню Skyfall в исполнении Аглаи Рязановой. В свои 13 лет она уже стала двукратной чемпионкой мира по воздушной акробатике.

Однако не обошлось и без горячих споров. Конфликт неожиданно вызвал дуэт Элиша и Алины Сансызбай. Дело вовсе не в способностях ребят, а в песне: дети выбрали исполнять хит Аллы Пугачевой "Старинные часы". Дима Билан поддержал их и сказал Алине, которая и была вокалисткой, что она чувствует текст "не по-детски", и ему нравится, как она "проживает и понимает композицию".

Российский артист балета Николай Цискаридзе не согласился с певцом и был гораздо более консервативен. Он сказал, что несмотря на потрясающий голос, эта композиция совсем не для девочки, и предложил ей выбрать что-то "по возрасту", так как ему бы хотелось услышать от нее "что-то детское, без страданий". "Не привлекайте к себе то, чего в Вашей жизни еще не было. Рано", – закончил он.



Стоит отметить, что даже эти разногласия не помешали жюри отдать Элишу и Алине место в финале.