Дима Билан заговорил об опасной болезни

После победы на "Евровидении" в 2008 году Дима Билан стал известен не только в России, но и во всей Европе. Тогда певцу казалось, что он достиг всего, о чем только мечтал, поэтому начал страдать звездной болезнью.
Билан считал себя избранным, но от его высокомерия страдали близкие. С посторонними он не скандалил, однако мог сорваться на родных. Осознав, что с ним происходит, Дима взял себя в руки. Певец понял: нельзя терять голову из-за популярности.
Сейчас Билан нередко говорит своей сестре, которая начала певческую карьеру, а также другим молодым артистам и блогерам о важности трезвого мышления и самокритике. Певец считает, что необходимо оставаться самим собой и быть максимально искренними с другими.
"Нужно общаться с людьми не медийными, сокращать общение с коллегами в свободное от работы время и не забывать про свои истоки", – написал Дима в "Инстаграм".
Эти правила помогают стать хорошим человеком, уверен Билан. В завершение он отметил, что всегда нужно быть в поиске, а принятие себя помогает не только разобраться в психологических проблемах, но и в отношениях с родными и близкими.
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