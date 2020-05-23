"Вселяет страх": Дженнифер Лопес напугала снимком из спортзала

50-летняя актриса следит за своей фигурой и регулярно посещает тренажерный зал. Свежими кадрами актриса продемонстрировала свои успехи в "Инстаграм".
На снимках из спортзала она позирует возле зеркала в топе и леггинсах. Фолловеры оценили прекрасную физическую форму Дженнифер Лопес, но заметили на фото нечто странное.
На заднем фоне подписчики увидели лицо мужчины то ли в маске, то ли прикрывающего рот руками. Его лицо выражает ужас. Некоторые пользователи соцсети подумали, что это призрак и признались, что этот снимок вселяет в них неприятные ощущения.
"Тот неизвестный человек вселяет страх", – высказался один из поклонников певицы. Дженнифер Лопес оставила вопросы фолловеров без ответов.
Напомним, ранее Дженнифер Лопес рассказала, что собирается выпустить собственную коллекцию обуви. Пост с анонсом даты старта продаж она выложила в "Инстаграм". На фотографии звезда показала изящные ноги, на которых были босоножки с леопардовым принтом.
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