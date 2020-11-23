Странное поведение жены Петросяна вызвало вопросы

Молодая жена известного юмориста Татьяна Брухунова часто делится с подписчиками самым сокровенным. Одна из главных тем ее личного блога неразрывно связана с гардеробом, за что поклонники давно прозвали девушку шопоголиком.

Недавно Татьяна снова похвасталась интересной покупкой. Брухунова приобрела бархатные туфли зеленоватого оттенка стоимостью около 20 тысяч рублей. Подписчиков удивил подобный выбор, ведь сейчас холодно, а все светские рауты отменены, куда ходить в такой красоте?

Не так давно Татьяна Брухунова жаловалась на то, что ее стиль постоянно критикуют. Она рассказала, что за период карантина поняла несколько вещей: первое – она выглядит "как бабушка", второе – ей не к лицу ни одна вещь из ее шкафа. По мнению жены Евгения Петросяна, именно эти мысли активно преследуют ее в комментариях под всеми публикациями.

Дизайнер Марина Грачева оценила гардероб Брухуновой. Она сообщила, что Татьяна, очевидно, одевается не по возрасту, так как носит "классические строгие платья: черные, красные, синие, белые". Это давно не актуально, так как так одеваются только "солидные дамы пенсионного возраста".

Совсем недавно в интернете был громкий скандал, связанный со слухами о больших доходах Татьяны Брухуновой от рекламы. Все подобные предположения девушка резко опровергает.



Напомним, Татьяна Брухунова младше Евгения Петросяна на 44 года, но это никогда никого не беспокоило, и пара узаконила свои отношения. В 2020 году стало известно, что у влюбленных родился сын Ваган, которого девушка часто теперь показывает в социальных сетях.

