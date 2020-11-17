"Никаких укачиваний": спартанские методы воспитания сына Петросяна поставили под сомнение

Татьяна Брухунова часто делится с подписчиками подробностями своей жизни. На этот раз она рассказала, как проходят ее материнские будни.

У жены Евгения Петросяна даже появился свой хештег, под которым теперь иногда выходят посты с ребенком: "#мамашаВагаши". Несмотря на эти трогательные проявления чувств, Брухунова оказалась достаточно строгой матерью, и рассказала, что в воспитании сына придерживается определенных правил, которые не нарушают в их семье.

Одно из основных правил заключается в том, что Ваган не может спать вместе с родителями. Это касается как общей постели, так и комнаты. Мальчика никто не укачивает, он учится засыпать самостоятельно.

Татьяна Брухунова рассказала, что их с Евгением Петросяном сын сейчас научился засыпать буквально за пять минут. С самого рождения мальчика отселили в другую комнату. Также журналистка сообщила, что она против "бесконечного таскания на руках". Она отметила, что, именно благодаря таким мерам, замечательно спит с самого первого дня своего материнства.

Подписчики отнеслись к высказыванию Татьяны недоверчиво. Они вспомнили, что в доме у Евгения Петросяна работает большая команда персонала, а потому считают, что у Вагана точно должна быть одна няня, а может и несколько, которая занимается ребенком, пока супруги спокойно спят.



Напомним, Евгений Петросян и его жена стали родителями чуть меньше года назад. Существует версия, что супруги прибегали к услугам суррогатной матери, однако пара опровергает эти слухи.



