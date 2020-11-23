Переломанный Прилучный сделал срочное заявление из больницы

Российский актер Павел Прилучный в очередной раз привлек внимание прессы. Однако теперь повод более тревожный.
В СМИ пишут, что звезда сериала "Мажор" обратился за медицинской помощью в Пироговскую клинику в Москве. По имеющимся данным, у артисты были зафиксированы травма черепа и ссадины.
Журналисты утверждают, что Прилучный сам рассказал полицейским, что с ним случилось. "На меня напали", – цитирует знаменитость сайт "Комсомольская правда".
Что и с кем не поделил Павел Прилучный, пока не уточняется. При этом алкоголь в крови артиста обнаружен не был, передает телеканал "360".
Пользователи Сети выдвигают свои версии произошедшего. Так, в одном из популярных телеграм-каналов выдвинули предположение, что актер мог вступить в конфликт с неустановленными лицами. После нашумевшей истории с разводом светские обозреватели распространяют стереотип о том, что у Прилучного крайне скверный характер.
Напомним, что последний раз имя актера активно мелькало в новостных заголовках на фоне заявлений Агаты Муцениеце о домашнем насилии со стороны партнера. Актриса утверждала, что у Прилучный поднимал на нее руку, а также часто выпивал.
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