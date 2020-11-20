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Шоу-бизнес

"Идеально подходят друг другу": обнародовано фото Прилучного с новой девушкой

Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
После развода популярный актер Павел Прилучный просто нарасхват. Ото всюду звучат слухи о его новых романах и разбитых сердцах. Иногда он и сам рад подлить масло в этот огонь.
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В июне этого года стало известно, что всеми любимая пара Павла Прилучного и Агаты Муцениеце официально распалась. С тех пор актеру приписали уже много новых любовниц, но самой яркой звездой в этом созвездии оказалась актриса сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович. Поклонники негодовали: неужели артист закрутил с ней, еще будучи женатым мужчиной?

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Однако позднее появилась новая версия: раз Прилучный развелся, значит брак ему не нужен, а для Мирославы это – не самый приятный расклад по понятным причинам. Далее новости о развитии событий стали приходить реже, поклонники, видимо, зашли в тупик.

Павел Прилучный поспешил порадовать всех интересующихся. Вчера на своей странице в социальной сети актер выложил фото с коллегой по сериалу "В клетке". Красавица Зепюр Брутян положила руку на плечо артиста и, нежно прислонившись к нему, расплылась в широкой улыбке. Конечно, разглядывая новое фото завидного холостяка, подписчики тут же заподозрили его в новом увлечении.

Комментарии пестрят различными мнениями. Кто-то все еще винит его в разводе, кто-то интересуется, где же в этот момент Карпович. Однако большинство, все-таки, радуются за артиста: "Какая красивая пара", "Вы брутальный, а она милашка", "Они идеально подходят друг другу", "Мирослава, держись!", "Очаровательная актриса", – восхищаются комментаторы.

20 ноября 2020, 10:47 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Прилучный в ноябре простился с летом

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