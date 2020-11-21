Похороны Армена Джигарханяна Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Стала мамой: в семье Алины Кабаевой пополнение
Вдова Кобзона вышла в свет вместе с известным мужчиной
Раскол коллектива: "Уральские пельмени" публично унизили Мясникова
"Вывалили свои старые молочные железы": оголившаяся Королева вызвала оторопь
партнеры
Суббота
21 ноября
Лента новостей
15:39
"Скоро будет свадьба": Дочь Заворотнюк принимает поздравления
15:28
Похудел и отпустил бороду: Гарик Харламов шокировал преображением рядом с новой возлюбленной
14:55
Еще одно громкое увольнение: Лукашенко карает недостаточно преданных чиновников
14:42
Будет апелляция: взбешенная Барановская окрысилась на Аршавина после поражения в суде
14:23
"А где же музыка?": Собчак неожиданно начала петь
14:21
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
13:52
Баста припомнил Пугачевой ее "мужиков" в ответ на замечание
13:48
Самолет делали "на коленке": вскрылось странное обстоятельство смерти партнера Кудрявцевой
13:34
"Весь в долгах": Прилучный продает их с Муцениеце дом за 180 миллионов рублей
13:25
Юристы набросились на пасынка Джигарханяна из-за наследства
13:07
Воля намекнул на истинную причину развода Харламова и Асмус
12:53
"Очень страшное состояние": стало известно о последствиях инсульта у Бузовой
12:50
Жалующемуся на безденежье Меладзе припомнили покупку особняка за 190 млн рублей
12:29
Тело лежало в луже крови: звезду шоу "Наша Russia" нашли мертвой
12:12
И снова рекорд: в России выявили почти 25 тысяч новых заражений коронавирусом
11:45
Кабаева перестала появляться на публике после слухов о родах
11:44
Спасательный круг: как звезды наживаются на съемках новогодних шоу
11:43
"Дочери нет!": родственница раскрыла правду о семье Романа Виктюка
11:29
Фигуристка Медведева заразилась коронавирусом
11:22
"Слава богу, мне не надо это переводить": почему переводчикам сложно с Путиным
11:03
Шнуров сильно повздорил с Бастой на шоу "Голос"
10:45
"Грущу очень": Юлия Савичева обнародовала первые фото новорожденной дочери
10:45
Россияне массово забирают деньги из банков
07:56
Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 ноября 2020 года
06:04
56-летняя Азиза заявилась на новогоднюю программу без нижнего белья
04:09
Шукшина показала редкое фото с сыном
02:01
Ученые выявили самую эффективную жиросжигающую диету
23:50
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
21:58
Политолог: Единственная опора России в Белоруссии – силовики
21:57
"Да, это страшно": Бузова откровенно о состоянии сраженной инсультом сестры
21:16
"На него можно подать в суд": Шаляпину врезали за призыв к уходу старожилов эстрады
21:03
"Так не делается": Алибасов сорвался из-за поступка Федосеевой-Шукшиной
20:27
Собчак с подругой влипли в историю в Дубае
20:17
Роспотребнадзор закрыл скрывавшую данные о больных ковидом элитную клинику
19:58
Друзья Дзюбы опровергли слухи о его разводе с женой
18:58
Прозвали Ванилькой: Подольская раскрыла тайну имени ребенка
18:50
Оскандалившийся Ефремов погасил все долги родне погибшего в пьяном ДТП Захарова
18:17
"Дни.ру" раздают подарки: средства по уходу за собой
18:16
Обедневшая Ротару рвется в Россию
18:02
"Уже на Ваганьково": Кушанашвили приложил обрюхатившего продавщицу Шаляпина
17:28
Взбунтовавшаяся Кейт Миддлтон решила изменить королевские правила
17:18
Американский дипломат: Байден готовит удар по российским банкам
16:57
Арзамасова целовалась с молодым красавцем на виду у всех
16:56
"Чувствую усталость и счастье": Боярская рассказала о долгожданном рождении
16:54
"Хочется развестись": Тодоренко откровенно о браке с Топаловым
16:25
Странный пожар в Иркутске: бомж заживо сгорел в дорогой новостройке
16:19
Ирина Дубцова решилась снова лечь под нож
16:03
Володин выступил против штрафов за превышение скорости на 1 км/ч
16:03
Маша из "Ворониных" выросла и изменилась до неузнаваемости
15:59
Отсудивший у Шатунова песни "Ласкового мая" Разин угрожал певцу тюрьмой по телефону
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко предупредили о последствиях реформы Конституции: На улицы выйдут миллионы
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
Провалу Бузовой на шоу "Ледниковый период" нашли объяснение
Конфедерация по типу Евросоюза: назван подходящий для России и Белоруссии формат интеграции
Орбакайте вонзила нож в спину размечтавшейся Пугачевой
Политолог: Единственная опора России в Белоруссии – силовики
Шоу-бизнес

"Весь в долгах": Прилучный продает их с Муцениеце дом за 180 миллионов рублей

Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Российская актриса Агата Муцениеце впервые после развода с коллегой Павлом Прилучным вернулась в дом, где они жили вместе. Особняк стоимостью в 180 миллионов рублей находится в коттеджном поселке "Трувиль" и теперь выставлен на торги. Новая пассия актера Мирослава Карпович не захотела там жить.
прочитано 904 раза

После расставания дорогой особняк в подмосковном поселке достался актеру. Агата с двумя детьми уехала в московскую квартиру. Но за доставшийся ему дорогой дом Павлу Прилучному еще надо было выплачивать кредит – 70 миллионов рублей. Поэтому он решил выставить его на продажу, сообщает EVO-RUS.COM.

ПО ТЕМЕ

"Идеально подходят друг другу": обнародовано фото Прилучного с новой девушкой

"Папа моего нового ребенка": Муцениеце показала мужчину после слухов о беременности

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Агата Муцениеце в своем ютуб-шоу "Честный развод" впервые после скандального развода решила навестить бывшее семейное гнездышко. Но по приезду она была шокирована. На ее глаза наворачивались слезы.

Муцениеце очень удивилась, когда увидела заколоченную дверь и засохший сад возле подъезда. Она отметила, что "некоторые особи" не смогли сохранить всю красоту дома. Конечно, 31-летняя Агата Муцениеце имела ввиду актрису "Папиных дочек" Мирославу Карпович, котора теперь живет с Павлом Прилучным.

Агата предположила, что инициатором переезда была именно Мирослава. Скорее всего, она не захотела жить там, где Павлу все напоминает о бывшей. Но по словам Муцениеце, они с Прилучным не были счастливы в этом доме. Вся жизнь там шла наперекосяк. В итоге все закончилось на карантине во время первой волны эпидемии коронавируса. Агата опубликовала страшное видео, на котором рассказала, что Павел пьет и поднимает на нее руку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Актриса едва сдерживала слезы, когда ехала в свой бывший дом. В какой-то момент она отвернулась от камеры, чтобы не показывать эмоции. Немного постояв рядом с коттеджем Агата Муцениеце забрала свой велосипед, села в машину и уехала. По словам актрисы, Павел Прилучный весь в кредитах, поэтому ему не под силу обслуживание такого дома. Машина и другое имущества – все у него взято в долг.

Несмотря на слезы, Муцениеце призналась, что сейчас она стала гораздо счастливее, чем раньше. "Если честно, я счастливее раз в 40", – сказала актриса на видео.

В настоящее время о личной жизни Агаты Муцениеце известно мало. Все свободное время она посвящает детям. Павел Прилучный живет с Мирославой Карпович. В последнее время ходят слухи, что их отношения портятся.

Автор: 21 ноября 2020, 13:34 Источник: EVO-RUS.COM ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

"Слава богу, мне не надо это переводить": почему переводчикам сложно с Путиным
Политолог: Единственная опора России в Белоруссии – силовики
Американский дипломат: Байден готовит удар по российским банкам
Что заставит Лукашенко начать диалог с оппозицией

Шоу-бизнес

Арзамасова целовалась с молодым красавцем на виду у всех
"Чувствую усталость и счастье": Боярская рассказала о долгожданном рождении
"Хочется развестись": Тодоренко откровенно о браке с Топаловым
Ирина Дубцова решилась снова лечь под нож

Проишествия

Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

"Весь в долгах": Прилучный продает их с Муцениеце дом за 180 миллионов рублей

Прилучный и Карпович не смогли содержать дорогой особняк
Шоу-бизнес

"А где же музыка?": Собчак неожиданно начала петь

Звезда записала шуточную песню
Шоу-бизнес

Воля намекнул на истинную причину развода Харламова и Асмус

Комик не понаслышке знает, как ведет себя друг дома
Шоу-бизнес

Спасательный круг: как звезды наживаются на съемках новогодних шоу

Организаторы раскрыли стоимость билетов на "Песню года"

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Разводу Дзюбы не бывать: после поцелуя с ведущей ничего не страшно
Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+