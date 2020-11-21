"Весь в долгах": Прилучный продает их с Муцениеце дом за 180 миллионов рублей

После расставания дорогой особняк в подмосковном поселке достался актеру. Агата с двумя детьми уехала в московскую квартиру. Но за доставшийся ему дорогой дом Павлу Прилучному еще надо было выплачивать кредит – 70 миллионов рублей. Поэтому он решил выставить его на продажу, сообщает EVO-RUS.COM.
Агата Муцениеце в своем ютуб-шоу "Честный развод" впервые после скандального развода решила навестить бывшее семейное гнездышко. Но по приезду она была шокирована. На ее глаза наворачивались слезы.
Муцениеце очень удивилась, когда увидела заколоченную дверь и засохший сад возле подъезда. Она отметила, что "некоторые особи" не смогли сохранить всю красоту дома. Конечно, 31-летняя Агата Муцениеце имела ввиду актрису "Папиных дочек" Мирославу Карпович, котора теперь живет с Павлом Прилучным.
Агата предположила, что инициатором переезда была именно Мирослава. Скорее всего, она не захотела жить там, где Павлу все напоминает о бывшей. Но по словам Муцениеце, они с Прилучным не были счастливы в этом доме. Вся жизнь там шла наперекосяк. В итоге все закончилось на карантине во время первой волны эпидемии коронавируса. Агата опубликовала страшное видео, на котором рассказала, что Павел пьет и поднимает на нее руку.
Актриса едва сдерживала слезы, когда ехала в свой бывший дом. В какой-то момент она отвернулась от камеры, чтобы не показывать эмоции. Немного постояв рядом с коттеджем Агата Муцениеце забрала свой велосипед, села в машину и уехала. По словам актрисы, Павел Прилучный весь в кредитах, поэтому ему не под силу обслуживание такого дома. Машина и другое имущества – все у него взято в долг.
Несмотря на слезы, Муцениеце призналась, что сейчас она стала гораздо счастливее, чем раньше. "Если честно, я счастливее раз в 40", – сказала актриса на видео.
В настоящее время о личной жизни Агаты Муцениеце известно мало. Все свободное время она посвящает детям. Павел Прилучный живет с Мирославой Карпович. В последнее время ходят слухи, что их отношения портятся.
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