Психолог рассказал о ментальном заболевании Ольги Бузовой

Стремление Ольги Бузовой к тому, чтобы о ней говорили из каждого утюга, становится маниакальным, уверена психолог Элеонора Князева.
Ольга пример для многих. Аутсайдер, ворвавшийся в жесткой мир шоу-бизнеса. Она прошла нелегкий путь от клише "глупой блондинки", до "королевы сердец". Но чем чревато рвение к тому, чтобы быть буквально везде?
Та грань, что проводится между работой и болезненной страстью быть известной, доказывая всем, что она что-то может – стирается. У Ольги и так толпа фанатов, миллионы подписчиков в "Инстаграм", что ей еще нужно?
Ее болезненное рвение к известности, работа над многими проектами одновременно слегка смахивает на комплекс неполноценности. Человек при этом комплексе испытывает постоянное неудовлетворение собой и окружающим миром, сравнивает себя с другими. Чувствует себя хуже других.
Напомню, что многие звезды высмеивали Ольгу за отсутствие вокальных данных и хайпили на ее имени. Также Ольга пережила тяжелый развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, и это могло плохо отразиться на ее ментальном состоянии.
Когда человек много работает, теряя связь с реальным миром, к чему-то идет или даже ползет – он бежит от себя. Складывается ощущение, что Ольга Бузова пытается себя занять настолько сильно, чтобы не было времени думать о чем то, что вызывает беспокойство.
Возможно, трудолюбие передалось ей от отца, который учил маленькую Олю тому, что деньги достаются упорством и большим трудом. Именно из-за развода родителей Ольга может чувствовать себя одиноко, и поэтому находит утешение в работе.
Болезненное стремление Ольги доказать всем, что она способна на многое, ни к чему хорошему не приведет. Она уже доказала всем, что невозможное возможно, поэтому ей пора подумать о здоровье и остановиться, считает психолог Элеонора Князева.
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