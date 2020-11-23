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Шоу-бизнес
Психолог рассказал о ментальном заболевании Ольги Бузовой

Психолог рассказал о ментальном заболевании Ольги Бузовой

Ольга Бузова. Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ globallookpress.com
На днях стало известно, что Ольге Бузовой стало плохо на тренировке, и она госпитализирована с травмами. По мнению психолога, стремление быть везде и всюду у артистки перерастает в манию, что может быть очень опасно для ее ментального здоровья.
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Стремление Ольги Бузовой к тому, чтобы о ней говорили из каждого утюга, становится маниакальным, уверена психолог Элеонора Князева.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга пример для многих. Аутсайдер, ворвавшийся в жесткой мир шоу-бизнеса. Она прошла нелегкий путь от клише "глупой блондинки", до "королевы сердец". Но чем чревато рвение к тому, чтобы быть буквально везде?

Та грань, что проводится между работой и болезненной страстью быть известной, доказывая всем, что она что-то может – стирается. У Ольги и так толпа фанатов, миллионы подписчиков в "Инстаграм", что ей еще нужно?

Ее болезненное рвение к известности, работа над многими проектами одновременно слегка смахивает на комплекс неполноценности. Человек при этом комплексе испытывает постоянное неудовлетворение собой и окружающим миром, сравнивает себя с другими. Чувствует себя хуже других.

Напомню, что многие звезды высмеивали Ольгу за отсутствие вокальных данных и хайпили на ее имени. Также Ольга пережила тяжелый развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, и это могло плохо отразиться на ее ментальном состоянии.

Когда человек много работает, теряя связь с реальным миром, к чему-то идет или даже ползет – он бежит от себя. Складывается ощущение, что Ольга Бузова пытается себя занять настолько сильно, чтобы не было времени думать о чем то, что вызывает беспокойство.

Возможно, трудолюбие передалось ей от отца, который учил маленькую Олю тому, что деньги достаются упорством и большим трудом. Именно из-за развода родителей Ольга может чувствовать себя одиноко, и поэтому находит утешение в работе.

Болезненное стремление Ольги доказать всем, что она способна на многое, ни к чему хорошему не приведет. Она уже доказала всем, что невозможное возможно, поэтому ей пора подумать о здоровье и остановиться, считает психолог Элеонора Князева.

Автор: 23 ноября 2020, 04:03
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Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Баста и пенсионеры
Ответить
А ведь верно: пугачара убыточна.Хватит писать ерунду про бездарную,безголосую -пугачину-она последние 10 лет ничего не делает. Только прожирает наши зарплаты и пенсии в кальянных Такие люди как она ,не должны жить.зачем.?
тошнит,потому что огромное количество её ненавидят ,и ВСЁ из за того ,что забрала наши пенсии и зарплаты..... Верни пугачарня наши пенсии и зарплаты !!!
Гость
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Хватит писать ерунду про обычную,бездарную,безголосую Бузову какие то необыкновенные способности Можно подумать,что все кто участвует в шоу ничего не делают Такие же люди как она ,зачем <цензура> рвать писать про какие то достижения от Бузовой Чем ещё она занимается,это её обычная,нужная жизнь ,что в её действиях необычное? посыпались нелепые заказные статейки ,от них только тошнит,потому что огромное количество её ненавидят ,и ВСЁ из за того ,что очень её выпячивают ,навязывают А почему ?просто из бездаря,хотят УЖ ОЧЕНЬ показать ХОТЬ ЧТО ТО ,но нет у неё ни к чему таланта
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