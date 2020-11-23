Психолог рассказал о ментальном заболевании Ольги Бузовой

На днях стало известно, что Ольге Бузовой стало плохо на тренировке, и она госпитализирована с травмами. По мнению психолога, стремление быть везде и всюду у артистки перерастает в манию, что может быть очень опасно для ее ментального здоровья.



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