"Очень страшное состояние": стало известно о последствиях инсульта у Бузовой

Здоровью сестры Ольги Бузовой угрожает опасность. 32-летняя Анна Бузова перенесла инсульт и пытается устранить его последствия.

На прошлой неделе с близкой родственницей известной певицы произошла беда. Младшую сестру Ольги Бузовой сразил инсульт, который не прошел бесследно для здоровья девушки. Близкие Анны Бузовой переживают и надеются на лучшее.

Мать знаменитости Ирина высказалась о состоянии Анны. "Есть последствия инсульта", – выразилась женщина. Обсуждать эти последствия она не стала. Ирина добавила, что не предполагает, когда сраженная недугом дочь сможет выписаться из клиники и перейти на домашнее восстановление. О причинах инсульта близкие девушки даже не догадываются. Сама Анна тоже не в курсе, почему она пережила острое нарушение мозгового кровообращения в таком молодом возрасте.

После инсульта девушка не могла говорить, ее лицо стало ассиметричным, она перестала чувствовать правую руку, шевелить ногой не получалось. "Это, правда, очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь.", – призналась Анна. Сейчас ее речь восстановилась, девушка старается наращивать темп разговоров и развивает дикцию.

Поклонники Ольги Бузовой ошарашены новостью о здоровье сестры певицы. Они надеются, что Анна сможет восстановиться и справиться с последствиями недуга, ведь ее поддерживают близкие. Сестра Ольги Бузовой призналась, что очень любит своих родных.