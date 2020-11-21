Убитая горем Цымбалюк-Романовская лишилась волос после похорон Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская решила сменить имидж. Блондинка остригла волосы, таким образом избавившись от негатива, который царил вокруг нее после похорон бывшего супруга.
41-летняя Виталина сходила в салон красоты и убрала длину волос. Артистка надеется, что вместе с волосами уйдет и отрицательная энергия. Об этом она рассказала в своем "Инстаграм". "Обнуляемся", – написала Цымбалюк-Романовская.
Напомним, что после смерти Джигарханяна Цымбалюк-Романовская заявила, что винит в произошедшем его родственников. Она считает, что Армен Борисович мог бы еще жить и жить, если бы ему был оказан должный уход. А еще она сообщила, что Джигарханян жить не мог без выходов в сет и внимания толпы.
Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет 15 ноября. Виталина не решилась пойти на похороны к бывшему возлюбленному. Она заявила, что там против нее начнется травля. Пианистка даже боялась за свое физическое здоровье, ведь после развода с мэтром отношение к ней сильно испортилось.
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